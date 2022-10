Zamość ma pediatrię. Nareszcie. Dyrektor szpitala: "Tak, jestem szczęśliwy"

W czwartek Fabian poszedł do przedszkola. W ciągu dnia źle się poczuł. – Jak oddychałem, to tutaj mnie bolało – mówi 6-latek wskazując na klatkę piersiową. Wychowawczyni zatelefonowała do jego mamy, chłopiec od razu pojechał do lekarza rodzinnego, dostał zastrzyk na uspokojenie, a z gabinetu, już ambulansem został przewieziony prosto do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Bo akurat tego dnia zaczął w nim przyjmować pacjentów nowo utworzony oddział pediatryczny.

– Syn miał od razu wykonane badania z krwi, także RTG klatki piersiowej. Już czuje się lepiej – mówi Ernest Mazurkiewicz, tata chłopca, który w piątek był z synem w szpitalu.

Poza Fabianem, gdy w piątek oddział był oficjalnie otwierany, leczona tam była jeszcze jedna dziewczynka. Ale miejsc dla małych pacjentów na szóstym piętrze szpitala przygotowano 15.

Ordynatorem oddziału została Agnieszka Majcher, pediatra z Biłgoraja. W przeszłości pracowała w tamtejszym szpitala, a od pięciu lat prowadziła tylko prywatną praktykę lekarską.

– Pracy na oddziale, która ma swoją specyfikę, bardzo mi brakowało, bo po prostu to kocham – mówi szefowa zamojskiej pediatrii. W Zamościu pracuje póki co wspólnie z Małgorzatą Gałecką-Szumiatą, lekarką z Hrubieszowa i Lilianą Yatsundą, młodą pediatrą z Ukrainy.

– Już kiedy cztery lata temu byłam na praktykach we Wrocławiu myślałam o tym, aby spróbować pracy w Polsce, nostryfikować dyplom. Zanim jednak do tego doszło, wybuchła wojna. Wyjechałam wtedy i poznałam przyjaciół w Zamościu. Mówili, że tworzony jest tutaj oddział, więc postanowiłam spróbować, złożyłam dokumenty i jestem – mówi Ukrainka. Jeszcze na kilka tygodni przed rozpoczęciem pracy w szpitalu "papieskim" zajmowała się dziećmi w swojej rodzinnej Żółkwi. – Nasz tamtejszy oddział był dużo większy, liczył 30 łóżek, a po wybuchu wojny rozrósł się do 40 – opowiada Liliana Yatsuda.