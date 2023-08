Zamość: Nocne utrudnienia w ruchu. Drogowcy będą układać asfalt

Jak informuje Urząd Miasta, w związku z układaniem ostatniej warstwy asfaltu, będzie ona nieprzejezdna w nocy ze środy na czwartek (16/17 sierpnia) oraz z czwartku na piątek (17/18 sierpnia). Prace planowane są od godz. 21 do wczesnych godzin porannych.

– Do kierowców apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych oraz do poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem – przypominają urzędnicy.