Zamość. Zamknęła sklep z tanią odzieżą i otwiera noclegownię dla uchodźców

Natalia Ostasz (na zdjęciu) przyjechała do noclegowni z mężem, 5-letnim synkiem Wiktorem i znajomym. Mieli pełen bagażnik.

– Wróciłam z pracy po 16, zobaczyłam apel o wsparcie. To była chwila, impuls. Ubrałam siebie i dziecko i pojechaliśmy po zakupy – relacjonuje kobieta.

Przywieźli wodę mineralną, herbatę, różne przekąski, ale także m.in. jednorazowe naczynia: kubeczki, talerzyki, sztućce.

Właśnie takie rzeczy są w tej chwili potrzebne, choć zorganizowany na zapleczu sklepu magazyn, przy którym jest też łazienka, nie świeci pustkami.

– Ale takie rzeczy na pewno się nie zmarnują. Zależy nam na tzw. suchym prowiancie, różnych przekąskach, artykułach, które się nie zepsują i które tym ludziom będziemy mogli dać na miejscu między posiłkami, ale też spakować na drogę, bo najpewniej z Zamościa ruszą dalej – tłumaczy pani Agnieszka.

Chętnie przyjmie też wszelkiego rodzaju środki higieniczne: mydła, szampony, pasty do zębów itd. – Mamy kilka paczek pieluch, ale przydadzą się jeszcze. Bo na pewno przyjadą do nas dzieci. Nie wiemy teraz w jakim wieku – mówi kobieta. Dodaje, że potrzebna jest również woda. Bo jakiś zapas jest, ale nie wiadomo, na jak długo wystarczy. Być może pomoże samorząd, jednak pani Agnieszka, nie czekając na to wsparcie już u swojego znajomego „załatwiła” ciepłe posiłki dla uchodźców.

Cały czas można też do jej noclegowni przynosić koce, śpiwory, pościel, ręczniki, poduszki. Nie muszą być nowe, ważne, aby były czyste. – Jeśli nam to będzie cokolwiek zbywać, to przekażemy dalej. Caritas też prowadzi zbiórkę, już wiem, że przyjmą nasze nadwyżki – mówi inicjatorka tego niezwykłego przedsięwzięcia.

Jak długo jej sklep będzie zamknięty, a noclegownia działać? – Nie wiem, zobaczymy – mówi pani Agnieszka. Ale przecież w ten sposób nie zarabia. – Korona mi z głowy nie spadnie – kwituje.

Jeśli ktoś chciałby się w pomoc włączyć, może przyjechać na ul. Weteranów 4 w Zamościu ze swoimi darami. Można też telefonować na nr: 729 912 178.