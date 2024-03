Zderzyła się z innym kierowcą i odjechała. Wysoki mandat dla 33-latki

Zgłoszenie o kolizji na DK 74 w Jarosławcu otrzymał dyżurny zamojskiej policji w sobotę rano. Poszkodowany jechał w kierunku Zamościa około godz. 6 kierując autem marki renault. Z relacji mężczyzny wynika, że kierująca volkswagenem jadąc w przeciwnym kierunku straciła panowanie na łuku drogi, zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się z jego autem. Samochody zatrzymały się na poboczu.

42-letni mężczyzna nie doznał obrażeń. Zaraz po kolizji wysiadł z samochodu i ruszył w kierunku kobiety. Ta zrobiła to samo, ale po chwili ponownie wsiadła do swojego auta i odjechała.

Policjanci zajęli się ustalaniem danych pojazdu i kierowcy sprawdzając m.in. monitoring pobliskich lokali i nagranie z kamery samochodowej poszkodowanego. Szybko ustalili dane i ukarali 33-letnią mieszkankę gminy Sitno.

- Kobieta za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu i doprowadzenie do kolizji otrzymała mandat w wysokości 5000 złotych oraz 10 punktów karnych. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze i dostosowywanie prędkości do obowiązujących znaków oraz warunków ruchu i własnych umiejętności – informuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z KMP w Zamościu.