Kilkadziesiąt nowych żłobków w Lubelskiem. Wiemy, gdzie powstaną

Lista samorządów zakwalifikowanych do skorzystania z dotacji została opublikowana pod koniec kwietnia. Do 15 maja gminy mają czas na potwierdzenie u wojewody zamiaru skorzystania z pieniędzy. Później przyjdzie czas na podpisywanie umów i dopiero wtedy będzie można ogłaszać przetargi i brać się do tworzenia nowych placówek. Każdy z samorządów ma 3 lata na otwarcie żłobka, ale wiele chciałoby je utworzyć jak najszybciej.

Goraj w powiecie biłgorajskim wystarał się o dotację wysokości ponad 1,4 mln zł netto. Dzięki temu w sąsiedztwie miejscowego zespołu szkół powstanie za jakiś czas nowiuteńki budynek dla żłobka, który opieką obejmie 40 dzieci.

– Z naszego rozeznania wynikało, że właśnie takie jest mniej więcej zapotrzebowanie. Zwłaszcza, że najbliższy żłobek z prawdziwego zdarzenia znajduje się w Biłgoraju, nawet w pobliskim Frampolu go nie było, bo oni też dopiero teraz dostaną na to pieniądze – usłyszeliśmy w UMiG Goraj.

Identyczne wsparcie otrzyma również Aleksandrów (pow. biłgorajski). Tu też żłobek ma być budowany od podstaw i również dla 40 dzieci. – Własnego dotąd nie mieliśmy. Tylko przy niepublicznym przedszkolu była jedna grupa dla 8 takich maluchów. Zapotrzebowanie jest na pewno większe – mówi Barbara Wiśniewska, sekretarz gminy i dodaje, że plan jest taki, aby budowa ruszyła jeszcze w tym roku.

O połowę mniejsze wsparcie wnioskował Zwierzyniec. I już wiadomo, że dzięki dotacji w wysokości ok. 800 tys. zł (do tego dochodzą jeszcze pieniądze gwarantowane na utrzymanie placówki przez 3 lata od uruchomienia) placówka sprawująca opiekę nad najmłodszymi dziećmi powstanie w Wywłoczce. Ma działać przy tamtejszej szkole filialnej, do której z roku na rok uczęszcza coraz mniej dzieci, a nowy żłobek zapewni 10-godzinną opiekę grupie 20 maluszków.

Gmina Rachanie w pow. tomaszowskim ubiegała się o mniejsze pieniądze. I ma już przyznane ok. 400 tys. zł na utworzenie klubu dziecięcego dla 10 maluchów. – Planujemy go uruchomić w Grodysławicach, w dwupiętrowym budynku dawnej szkoły. Tam już trwa remont, dzięki dotacji z Polskiego Ładu. Część pomieszczeń byłaby zaadaptowana na potrzeby dzieci, a część na utworzenie dziennego domu dla seniorów. Na ten cel też staramy się otrzymać dotację – mówi Agata Niedziółka, sekretarz UG w Rachaniach.

Na liście samorządów, które otrzymają pieniądze jest również gmina Sitno. Tu żłobek już działa, od zeszłego roku. Został zbudowany od podstaw, również m.in. dzięki programowi Maluch Plus a także pieniądzom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Wtedy otrzymaliśmy łącznie ok. 1,3 mln na budowę. Stworzono miejsce opieki dla 24 dzieci, a teraz wnioskowaliśmy o dotację na doposażenie go i utworzenie kolejnych 8 miejsc dla maluchów – informuje Magdalena Góra, dyrektor Gminnego Żłobka w Sitnie. Dodaje, że dzięki temu potrzeby gminy w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami byłyby już w pełni zaspokojone.

Na liście samorządów z naszego województwa, które z programu Maluch Plus otrzymały wsparcie jest blisko 90 pozycji. Żłobki lub kluby dziecięce mają być dzięki temu tworzone również np. w bialskich gminach: Piszczac, Rokitno, Sławatycze, Tarnogrodzie i Turobinie w pow. biłgorajskim, Izbicy czy Fajsławicach w pow. krasnostawskim, ale również na terenie pozostałych powiatów Lubelszczyzny.