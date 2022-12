Duże zmiany dla pacjentów przychodni w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie

Rocznie z przychodni przyszpitalnej korzysta nawet około 200 tysięcy pacjentów. Od niedawna pierwszą czynnością, którą robią wchodząc do szpitala, powinno być udanie się do jednego z czterech infokiosków. Tam należy podać swój numer PESEL, a system w odpowiedzi poda numer pacjenta, z którym powinien udać się pod gabinet. Przed gabinetami znalazły się zaś monitory, na których pojawiają się kolejne numery pacjentów wywoływane przez lekarza. Co ważne, to numery w kolejności, którą pacjenci otrzymali podczas rejestracji do poradni. Nie ma tworzonej zatem nowej kolejki.

– Jeśli z jakiegoś powodu pacjent ma problem z podaniem numeru PESEL, to w każdej chwili może skorzystać z pomocy pracownika, który znajduje się w pobliżu. Jeśli i to nie pomoże, to brak numeru PESEL nie uniemożliwia odbycia zaplanowanej wizyty. Pacjent i tak będzie mógł być przyjęty przez lekarza – mówi lek. med. Adam Umer, kierownik Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej. Z systemu nie korzystają jeszcze wszystkie szpitalne poradnie, ale to ma się zmienić. – System działa od kilku tygodni i zauważamy, że usprawnia obsługę pacjentów.