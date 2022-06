Dwa nowe oddziały szpitalne w Lublinie. Dla osób starszych i nieuleczalnie chorych

Liczba mieszkańców Polski wprawdzie spada, ale jednocześnie z roku na rok rośnie liczba osób najstarszych. To właśnie z myślą o nich Wojewódzki Szpital Specjalistyczny otwiera dwa nowe oddziały.

Pierwszy w Lublinie oddział geriatryczny przy ul. Biernackiego zacznie działać 1 lipca. Będzie przyjmować pacjentów powyżej 60. lat, którzy cierpią na wiele schorzeń, przyjmują dużo leków, mają takie dolegliwości jak zaburzenia pamięci czy niepełnosprawność narządów ruchu.

– W oddziale geriatrycznym będziemy mogli przeprowadzić całościową ocenę pacjenta. Ze względu na jego stan zdrowia, także psychiczny, ale również warunki socjalne. Pacjent opuści oddział po wykonaniu różnych testów, z konkretnymi zaleceniami dalszego leczenia w poszczególnych poradniach. Albo pozostanie pod opieką poradni geriatrycznej – wyjaśnia lek. med. Magdalena Naja-Wiśniewska, która będzie kierować oddziałem geriatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie.

Oprócz Lublina, gdzie będzie 20 miejsc dla pacjentów, oddziały geriatryczne działają już m.in. w Białej Podlaskiej, Włodawie czy Tomaszowie Lubelskim. Największy problem w tej medycznej specjalizacji, jak zresztą w wielu innych, to braki kadrowe. Przekonał się o tym ostatnio dyrektor szpitala w Parczewie. Po tym jak w ubiegłym roku po konflikcie z ówczesnym dyrektorem geriatrzy odeszli, nowemu dyrektorowi nie udało się zatrudnić nowych, którzy chcieliby tu pracować na stałe, a nie tylko na dyżury.

– Patrząc na tempo w jakim społeczeństwo się starzeje, muszą pojawić się zachęty dla młodych lekarzy, aby wybierali tę specjalizację – uważa Magdalena Naja-Wiśniewska, która pełni również funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. geriatrii.

Od 1 czerwca, również przy Biernackiego, działa drugi nowy oddział - medycyny paliatywnej. Tutaj trafiają pacjenci, najczęściej chorujący na raka, bez szans na wyleczenie. W planach oddziału, na którym będzie 15 łóżek, jest również pomoc psychologiczna, także dla rodziny pacjentów.

– My jako lekarze opieki paliatywnej możemy pomagać nie tylko w terminalnym okresie choroby, ale w całym jej przebiegu. Już od wczesnych stadiów, równolegle do leczenia specjalistycznego, łagodząc dolegliwości związane z terapią jak i samą chorobą. Wszystko po to, żeby podnosić jakość życia pacjenta – tłumaczy dr n. med. Oktawia Pylak-Piwko, kierująca nowym oddziałem.