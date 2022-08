Dyrektor szpitala dostał 106 tysięcy złotych nagrody

Co dzieje się za murami DPS? „Pasy i leki. Czuję się jak w więzieniu”

– Nie dość, że miałem w domu przemoc, to jeszcze tutaj jest przemoc – mówi jeden z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zdunach. Byli pracownicy placówki postanowili przerwać milczenie i napisali list do różnych instytucji, w którym opisują nieprawidłowości, do których miało dochodzić w DPS-ie.