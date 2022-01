Gdzie sie mają szkolić przyszli lekarze specjaliści? Miejsca są na oddziale, który od dawna nie działa

W rejestrze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) można znaleźć wolne miejsca rezydenckie na oddziale, który w rzeczywistości od dawna nie działa. Chodzi o II Oddział Chorób Wewnętrznych w szpitalu w Świdniku. Mimo że został on zamknięty w grudniu 2020 roku, oficjalnie nadal ma sześć miejsc szkoleniowych.

Jak to możliwe? – Staramy się na bieżącą aktualizować dane dotyczące jednostek nadrzędnych realizujących szkolenia specjalizacyjne w naszym szpitalu. Stosowny wniosek został przesłany do CMKP, ale zmiany nie zostały jeszcze zaktualizowane – przyznaje Jacek Kamiński, dyrektor szpitala w Świdniku. Dodaje, że ze względu na pandemię może się to przedłużyć. Podobnie jak w przypadku innego oddziału. – Chodzi o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego na chirurgii, które od grudnia ubiegłego roku nadal nie zostało oficjalnie opublikowane przez CMKP. Z tego powodu nie możemy rozpocząć procedury przyjęcia na rezydenturę, mimo że mamy chętnych – zwraca uwagę dyrektor.

W jego szpitalu działa tylko jeden oddział chorób wewnętrznych. Szkoli się tam trzech rezydentów. Drugie tyle może się jeszcze zgłosić. – W jesiennym naborze nie było chętnych, mamy nadzieję, że ktoś się zgłosi w wiosennym. Dodatkowe ręce do pracy są na wagę złota – podkreśla dyr. Kamiński.

Miejsca rezydenckie są także na pediatrii w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie, mimo że oddział jest zawieszony. – Na oddziale pediatrii mamy sześć miejsc rezydenckich, w tym cztery zajęte. Ze względu na zawieszenie działalności oddziału dziecięcego, związanego m.in. z pandemią, szkolenie jest realizowane w formie stażu zewnętrznego w innej placówce, ale przebiega zgodnie z programem – zapewnia Piotr Matej, dyrektor szpitala przy Kraśnickiej. Wyjaśnia: - Nie zamierzamy likwidować pediatrii, bo oddział będzie reaktywowany po połączeniu naszego szpitala ze szpitalem im. Jana Bożego. W związku z tym nie składaliśmy wniosku do CMKP o wykreślenie miejsc.

– Lekarze odbywający specjalizację mają możliwość realizowania staży kierunkowych w innych jednostkach akredytowanych – potwierdza Paweł Paszko z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tłumaczy, że zarówno II Oddział Chorób Wewnętrznych szpitala w Świdniku jak i oddział dziecięcy szpitala przy al. Kraśnickiej są na liście jednostek akredytowanych prowadzonej przez CMKP. – Dopóki nie utracą akredytacji na prowadzenie szkolenia, miejsca w tych jednostkach muszą być wykazywane jako wolne miejsca szkoleniowe – dodaje Paszko.

Zapytaliśmy CMKP, dlaczego dane dotyczące miejsc szkoleniowych są nieaktualne. Odpowiedzi do wczoraj nie otrzymaliśmy.