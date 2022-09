Na te choroby cierpi nawet około 1/3 społeczeństwa

• Czy są choroby neurologiczne, na które Polacy zapadają coraz częściej?

– Choroby neurologiczne mogą dotyczyć nawet około 1/3 społeczeństwa, w którymś okresie życia. Mamy całe spektrum zaburzeń, począwszy od bólów głowy, które należą do najczęstszych w populacji, po ciężkie poważne choroby neurozwyrodnieniowe, jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Wśród nich jest też szereg chorób, które dotyczą populacji w każdym wieku, jak choćby padaczka, czy stwardnienie rozsiane. Co do wyzwań, to przybywa udarów. Powodem może być starzenie się społeczeństwa. Zwiększające się tempo życia oraz różne choroby współistniejące są także ryzykiem dla wystąpienia udaru mózgu. Cieszymy się, że nastąpiły postępy jeśli chodzi o możliwość terapii, ale przede wszystkim musimy pamiętać o profilaktyce i zapobieganiu udarom, aby nie musieć ich leczyć.

• W jaki sposób zapobiegać udarom?

– Mamy tu podobne czynniki, jak w chorobach układu krążenia, czyli jak przy zawale serca. Trzeba pamiętać o odpowiednim stylu życia, aktywności ruchowej, diecie, monitorowaniu stanu zdrowia, żeby wykluczyć choroby takie jak nadciśnienie, migotanie przedsionków czy inne arytmie serca i inne czynniki sprzyjające zakrzepicy. Pamiętajmy też o cholesterolu. Są to czynniki, które można modyfikować. Bardzo ważne jest też leczenie chorób takich jak cukrzyca, bo to są wszystko stany, które prowadzą do udaru mózgu.

• Stwardnienie rozsiane jak wiemy dotyka często osobo stosunkowo młode. Przy okazji konferencji jest organizowane spotkanie dla chorych i ich rodzin.

– To choroba dająca ryzyko niepełnosprawności w młodym wieku. W związku z tym musimy uczulać społeczeństwo na temat jej objawów, żeby nie opóźniać diagnozy i nie stracić czasu na wdrożenie skutecznego leczenia. Bo tląca się choroba doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego. Cieszymy się z udziału organizacji pacjenckich w naszym wydarzeniu, bo wspólna komunikacja, wymian informacji poprawia świadomość. I już teraz można powiedzieć, że jest to jedna z bardziej wyedukowanych grup chorobowych w neurologii. To są pacjenci, którzy bardzo dobrze przestrzegają zaleceń i są otwarci na wiedzę, na poszukiwanie nowości, żeby świadomie bronić się przed skutkami choroby.

• Celem konferencji oprócz wymiany doświadczeń medycznych, jest też podniesienie rangi neurologii w systemie ochrony zdrowia.

– Ważną częścią konferencji jest sesja systemowa, na której będziemy dyskutować nad najbardziej pilnymi problemami systemu, które wymagają reformy. Bo mamy ogromne wyzwania w tej chwili. Jednym z nich jest ucieczka personelu z oddziałów szpitalnych. Praca w ambulatorium poprawiła się, nie ma limitowanych wizyt, a to skutkuje tym, że nie ma chętnych do pracy na tym najtrudniejszym wycinku, czyli na nocnych dyżurach i opiece nad najbardziej chorymi pacjentami. Z tym się boryka większość oddziałów neurologicznych w kraju i musimy zaalarmować Ministerstwo Zdrowia, bo może tak być, że niedługo karetki z chorymi neurologicznymi będą krążyć od szpitala do szpitala i nie będzie dla nich miejsc.

***

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odbywa się w Lublinie od 14 do 17 września. Organizatorzy spodziewają się przyjazd około tysiąca uczestników.