Nowy park rozrywki w lubelskim "Alternatywa dla świata wirtualnego"

Koncepcja Lasu Odkrywców opiera się na idei aktywnego poznawania przyrody poprzez zabawę i multisensoryczne doświadczenia. Właściciele parku stawiają na rozbudzenie wśród dzieci naturalnej ciekawości świata i chęci jego doświadczania. Najszybciej można to osiągnąć przede wszystkim poprzez wzbudzenie pozytywnych emocji i zaangażowanie uczestników do aktywnego poznawania otaczającego ich świata za pomocą doświadczania i eksperymentowania.

– Przygotowując koncepcje poszczególnych atrakcji staraliśmy się w pełni wykorzystać bogactwo przyrodnicze miejsca. Atrakcje zostały wykonane autorsko od podstaw, w głównej mierze z drewna i materiałów naturalnych – mówią pracownicy Lasu Odkrywców i wyliczają: – Przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną w postaci Alei Odkrywców, w której wybranym elementom programu edukacyjnego towarzyszą tematycznie powiązane elementy infrastruktury rozrywkowo-rekreacyjnej. Na gości czeka szereg atrakcji sprawnościowych, tuneli, labi- ryntów, polan sensorycznych, stref zabawy z wodą i wiele innych. Wszystkie atrakcje są przystosowane do intuicyjnego korzystania oraz samodzielnego i indywidualnego doboru poziomu zaangażowania i eksperymentowania. Atrakcje nie mają ograniczeń wiekowych ani wzrostowych. Każdy może spróbować swoich sił wspinając się, skacząc, czy balansując na leśnych przeszkodach. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym cała rodzina da się porwać beztroskiej zabawie, doceni wartość natury i zintegruje się, zapominając o codzienności.

ZŁOTA SETKA 2022 - POBIERZ PEŁNY RANKING NAJLEPSZYCH FIRM LUBELSZCZYZNY

Do parku zapraszane są głównie rodziny z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat.

– Staraliśmy się wyjść na przeciw potrzebom wszystkich gości, niezależnie od wieku. Parki tematyczne są coraz popularniejszą formą wypocz ynku i rodzinnej integracji. Najczęściej jednak wizyta w takich miejscach to wielka frajda dla dzieci, dla dorosłych już nie zawsze. Poziom przebodźcowania hałaśliwymi atrakcjami, grającą muzyką, natłokiem kolorów, oczekiwaniem w kolejkach na przejażdżkę kolejną karuzelą, często umiejscowioną w pełnym słońcu, powoduje, że radość na twarzach rodziców maluje się dopiero na koniec dnia, kiedy wiedzą, że niedługo wrócą do domu i w końcu… odpoczną. A można inaczej. W Lesie Odkrywców oprócz beztroskiej zabawy jest też miejsce na regenerację sił i błogi odpoczynek na łonie natury – opowiada Anita Przybyłowska.

Las Odkrywców zadebiutował na początku ubiegłorocznych wakacji.

– Czy otwieranie działalności w tak niepewnych czasach nie było ryzykownym pomysłem? – pytam.

– Rzeczywiście w przypadku projektu Las Odkrywców ryzyk w sferze „siła wyższa” pojawiło się ponadprzeciętnie dużo, ale nie tylko my musieliśmy przez to przejść. Przechodził to cały kraj i według mnie pięknie się to nam wszystkim udało! Ale zanim się udało, było mnóstwo stresu i wiele ciężkiej pracy. Największy jednak według mnie był wysiłek mentalny, aby pozostać przy obranej strategii działania, nie zwalniać tempa prac i konsekwentnie dążyć do realizacji wybranych celów. To wszystko było niezmiernie trudne i wymagające, ale na koniec bardzo satysfakcjonujące. Udało się nam, bo na szczęście wszyscy są u nas optymistami – odpowiada pani dyrektor. – W tej chwili planujemy dalsze inwestycje. Ich skala i kierunek w głównej mierze będą zależały od preferencji naszych gości.