Coraz więcej firm powiązanych biznesowo z Ukrainą. Ile w lubelskim?

Rok 2022 zostanie zapamiętany jako rok, w którym wybuchła wojna w Ukrainie. Jak przekłada się ona na tamtejszą gospodarką?

– Na wstępie należy zauważyć, że na Ukrainie przedsiębiorstwa działają w różnych branżach. Nie od dziś wiadomo, że branża rolno-spożywcza należy do najważniejszych sektorów ukraińskiej gospodarki. Ukraina znana jest również z dynamicznego i nowoczesnego sektora IT. Wielu ukraińskich programistów i inżynierów pracuje w firmach zajmujących się oprogramowaniem, tworzeniem aplikacji mobilnych, outsourcingiem IT i usługami rozwoju oprogramowania. Branża technologiczna to jedyny w pełni funkcjonujący przemysł eksportowy Ukrainy. Zamiast liczyć straty, zwiększa sprzedaż i podbija rynki zagraniczne. Miasta takie jak Kijów, Lwów i Charków są głównymi ośrodkami technologicznymi. Niektóre z nich wciąż działają. W Ukrainie rozwinął się też przemysł metalurgiczny, chemiczny, energetyczny, maszynowy i samochodowy. Mimo toczących się działań wojennych Ukraina jest ważnym graczem na rynku między- narodowym w handlu. Firmy handlowe działają w obszarze, takim jak import i eksport towarów, hurtownie, detaliczne sieci sklepów i e-commerce.

A co z zasobami?

– Nie można zapomnieć również, że Ukraina ma znaczne zasoby energetyczne, w tym bogate złoża węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej. W kraju tym działają firmy energetyczne, takie jak Naftogaz (przemysł naftowy i gazowy) oraz Energoatom (producent energii jądrowej). Pomimo wojny i trudności takich jak przerwy w dostawie prądu, biznes na Ukrainie się rozwija. Z raportu opublikowanego przez ośrodek analityczny Opendatabot wynika, że na Ukrainie 5 razy więcej firm powstało niż zakończyło działalność.

ZŁOTA SETKA 2022 - POBIERZ PEŁNY RANKING NAJLEPSZYCH FIRM LUBELSZCZYZNY

Czy przekłada się to na polski biznes?

– Nowo powstałe ukraińskie działalności mają również swój udział w polskim biznesie. Z uwagi na to, że specjalizujmy się w zbieraniu, analizowaniu i dostarczaniu informacji związanych z aspektami gospodarczymi i biznesowymi, których głównym celem jest dostarczanie tych informacji klientom, takim jak przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, inwestorzy czy kancelarie prawnicze, postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda udział firm powiązanych biznesowo z Ukrainą. W okresie od stycznia 2022 do marca 2023 powstało ok. 4793 spółek prawa handlowego (KRS), w których jest zaangażowana co najmniej jedna osoba z Ukrainy (udziałowiec/zarząd/inne zaangażowanie). W analogicznym okresie w całej Polsce powstało w sumie 71918 firm. A zatem firmy z udziałem Ukraińców stanowią niespełna 7 proc. wszystkich nowych przedsiębiorstw. Dodam jeszcze, że 518 takich podmiotów powstało łącznie na obszarze województw lubelskiego (249), podlaskiego (28) i podkarpackiego (241). Najwięcej powstało jednak w województwie mazowieckim – 2197.

Skąd tak dokładne dane?

– W naszych zasobach gromadzimy informacje o nowych działalnościach gospodarczych. „Nowo powstała działalność gospodarcza” to termin odnoszący się do nowo założonej firmy lub przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dana firma rozpoczyna działalność gospodarczą i formalnie rejestruje się jako podmiot prowadzący działalność na rynku. Obywatele Ukrainy posiadający polskie obywatelstwo i nadany numer PESEL mają możliwość prowadzenia działalności na terenie RP. Dotyczy to zakładania zarówno firmy jednoosobowej (zarejestrowanej w CEIDG), jak również dowolnej spółki osobowej lub kapitałowej, w tym spółki jawnej (zarejestrowanej w KRS). Skupiliśmy się na dwóch źródłach danych jakimi są Krajowy Rejestr Sądowy, który jest zasilany informacjami o nowopowstałych firmach (spółkach prawa handlowego) oraz Rejestr Beneficjenta Rzeczywistego (dalej CRBR). System CRBR gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. W odniesieniu do definicji beneficjenta rzeczywistego poszerzyliśmy wiedzę, ile osób z Ukrainy wywiera dominujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez podmiot gospodarczy zarejestrowany w Polsce. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w Polsce nie ma możliwości sprawdzenia informacji dotyczących obywatelstwa danego przedsiębiorcy. CEIDG zawiera głównie podsta- wowe informacje o firmie, takie jak jej nazwa, adres, rodzaj działalności, dane kontaktowe i inne informacje biznesowe, dlatego nie uwzględnimy statystyki pochodzącej z tego jawnego źródła.