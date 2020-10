Lubelskie słoiki naprawdę są spoko, czyli biznes zero waste

Pomysł ze śmietnika

– Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale pomysł na mój sklep pochodzi ze śmietnika – śmieje się Barbara Jóźwik. – W pewnym momencie zauważyłam, jak dużo śmieci produkuje każdy z nas. Postanowiłam to zmienić zaczynając od siebie. Starałam się robić zakupy do własnych opakowań wielorazowych, i okazało się, że w Lublinie jest to zwyczajnie bardzo trudne. Łatwe jest tylko pójście do osiedlowego warzywniaka i kupienie do swojego woreczka ziemniaków czy jabłek. Udaje się też do własnej torebki kupić ziarna i strączki, ale już z kaszami jest większy problem. Trudne jest też odnalezienie makaronu na wagę, bo nawet jeśli taki jest, to worki z nim są zwykle wciśnięte gdzieś w kąt sklepu. Uznałam, że to jest droga dla mnie. Że chcę stworzyć sklep, w którym wszystko będzie można kupić bez generowania zbędnych odpadów.

Dlatego w Słoikach można kupić produkty spożywcze na wagę (mąki, kasze, makarony, strączki, ziarna, bakalie, przyprawy itp.), akcesoria w stylu zero waste (worki, myjki, waciki, woskowijki i wiele innych), naturalne kosmetyki, eko środki do sprzątania (również na wagę).

Przyjdź ze swoim słoikiem

– Zakupy pakuję w papierowe torby, ale klienci mogą też przyjść ze swoimi opakowaniami – tłumaczy Jóźwik i dodaje, że towar trafia do niej wprost od producentów bądź hurtowników w dużych opakowaniach, po 10-25 kg. Przesypywany jest do słoików, które kuszą na półkach, bo przecież kupuje się oczami, a ekologicznie nie musi oznaczać brzydko. A nie sposób obojętnie przejść obok pięknie wyglądających słojów z bio-malinami, bio-czereśniami, bio-porzeczkami, czy bio-aronią. Te akurat pochodzą z ekologicznego gospodarstwa w Opolu Lubelskim. – Wszystkie produkty staram się pozyskiwać jak najbardziej lokalnie. Początki być może nie są łatwe, ale mam ogromne wsparcie od osób, które starają się żyć zero waste. To wspaniałe, że w sklepie spotykam się z ludźmi, które myślą podobnie jak ja i dzielą te same wartości. Tym cenniejsze wydają mi się ich rady dotyczące np. tego, czego u mnie klientom brakuje i co jeszcze powinno pojawić się na półkach.