Imperium pomidorowo-pieczarkowe z niedużej gminy w Lubelskiem

– W Polsce jesteśmy numerem jeden w produkowaniu tego rodzaju komponentów dla piekarni i największym przetwórcą pieczarek do zapiekanek. Nasz wsad owocowo–warzywny wykorzystuje także do swoich bułek wegeteriańskich jedna z największych sieci stacji paliw w Polsce – zdradza Jarosław Rejmak.

Bomby zniszczyły słoiki

Druga gałąź działalności to ketchupy, musztardy, majonezy oraz różnego rodzaju sosy. Produkty tego rodzaju można znaleźć na sklepowych półkach w całym kraju. Firma współpracuje z dużymi i znanymi sieciami. Tylko 2021 roku sprzedała 283 tony ketchupu. Niektóre z nich przygotowywane są z ponad 280 gramów pomidorów na 100 gramów sosu. Założyciele firmy Reypol szczycą się także brakiem konserwantów oraz unikaniem sztucznych dodatków.

– Wiemy, że ludzie chcą jeść lepiej i zdrowiej. Obecnie mamy własne laboratorium, dział rozwoju, w którym opracowujemy nowe produkty. Ciągle rozwijamy naszą ofertę. Ograniczamy ilość cukru, odchodzimy od plastikowych opakowań. Nie idziemy w ilość, tylko w jakość – podkreśla szef przedsiębiorstwa.

Na rozwojowe decyzje spółki wpływ miała także wojna w Ukrainie. Po tym, jak ukraińska huta szkła, w której janowiecka firma zamawiała słoiki, została zbombardowana przez Rosjan, przedsiębiorcy zaczęli szukać ich polskich zamienników. Zresztą szklanych opakowań w najbliższych latach w ofercie Reypolu ma być coraz więcej. – Chcemy być bardziej eko – podkreśla Andrzej Bogusz, koordynator do spraw handlu.

Rodzinny biznes

Ale nie tylko to się zmienia. Spółka jest w przededniu rebrandingu. Biało-niebieski logotyp w niedalekiej przyszłości zastąpi złoty. Zmieni się także wygląd samych etykiet. Ale Reypol chce iść też w kierunku produktów „premium”, co będzie oznaczało wyższe ceny. Podwyżki, jak tłumaczą przedsiębiorcy, wynikają m.in. z coraz droższych składników, kosztów energii, czy wynagrodzeń pracowników.

Firma zatrudnia ponad 75 osób. Część z nich pracuje nieprzerwanie od 1991 roku. W Reypolu pracują także kilkupokoleniowe rodziny. Dzieci idą w ślady rodziców. Przy tak niewielkiej załodze, wszyscy się znają i stanowią zgrany i zżyty ze sobą zespół.

– Jesteśmy przywiązani do pracowników, dlatego mimo propozycji sprzedaży firmy, nigdy tego nie rozważaliśmy. Poza tym sam nie wiedziałbym co wtedy robić z czasem, a tutaj ciągle jest coś do roboty. Dawniej znałem tę firmę co do śrubki. Dzisiaj nie jest to już możliwe, ale nie wyobrażam sobie porzucenia czegoś, co budowaliśmy razem od samego początku – mówi Jarosław Rejmak.

Priorytet: węgiel i prąd

Właściciele nie spoczywają na laurach. W puławskim starostwie na pozwolenie budowlane czeka już nowy budynek hali produkcyjnej i magazynowej, łącznie 1,3 tys. mkw. powierzchni. W planach jest także otwarcie linii do produkcji własnego koncentratu pomidorowego. Wyzwaniem na najbliższy rok będzie natomiast zabezpieczenie spółki w surowce energetyczne – zwłaszcza węgiel do kotłowni, która produkuje parę technologiczną. W Janowcu pojawi się także więcej paneli fotowoltaicznych. Nowa instalacja będzie produkować 50 kW energii elektrycznej (obecnie jest już 100 kW). Kontynuowane będą natomiast umowy z dostawcami, rolnikami z Lubelszczyzny, bez których Reypol nie byłby w stanie produkować swoich wyrobów wartych już ok. 30-40 mln zł rocznie.