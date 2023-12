Ciągniki rolnicze Case Farmall – czym się wyróżniają i jakie modele są popularne na rynku wtórnym?

Ciągniki rolnicze Case Farmall – charakterystyka

Seria traktorów Case IHFarmall powstała z myślą o stworzeniu uniwersalnej maszyny rolniczej. Z tych ciągników można korzystać przez cały rok i używać ich do różnych typów zadań. Jako niezbędny sprzęt w gospodarstwie, traktory Case Farmallmają solidną konstrukcję i odpowiednio dużą moc silnika.

Ich producent stawia przede wszystkim na zwrotność oraz kompaktowe wymiary, a także na prostotę obsługi. Rolnicy cenią te ciągniki za ich wszechstronność i postrzegają je jako niezawodnych pomocników przy pracach polowych i nie tylko.

Modele ciągników specjalistycznych Case Farmall 55-75 A i 55-75 C

W serii Case IH Farmall znajdują się ciągniki o różnej mocy i wymiarach, przeznaczone do różnych zadań. Lekkie modele Case Farmall 55-75 A są wszechstronne i kompaktowe. Nadają się do prac o ogólnym charakterze. Wyróżniają się zwrotnością, niskimi kosztami eksploatacji i optymalnymi osiągami.

Zapewniają to zastosowane w serii Case Farmall 55-75 A rozwiązania takie jak:

oszczędny silnik FPT o pojemności 2,9 l z wtryskiem paliwa CommonRail,

oś przednia 2WD lub 4WD w zależności od konfiguracji,

mechaniczna przekładnia nawrotna 12 x 12 lub 20 x 20 z biegiem pełzania,

napęd WOM 540 Eco, zapewniający oszczędność paliwa.

Wielofunkcyjne i mocne, ale wciąż niewielkie traktory z serii Case Farmall 55-75 C to kolejne modele godne uwagi. Ciągniki te można łatwo przełączać między pracami polowymi a zadaniami do wykonania w ciasnej przestrzeni gospodarstwa. Radzą sobie zarówno przy hodowli zwierząt, jak i na użytkach zielonych czy w zakładach przetwórczych.

Jest to możliwe dzięki:

4-cylindrowemu silnikowi FPT z układem CommonRail,

mechanicznej skrzyni biegów 12 x 12 z Powershuffle,

różnym opcjom WOM (540 i 540 Eco),

intuicyjnej obsłudze sterowania.

Modele Case Farmall 55 A, 65 A, 75 A oraz 55 C, 65 C i 75 C są dostępne na rynku wtórnym. Można znaleźć je na portalu ogłoszeniowym Mascus. Traktory mają różne parametry i elementy wyposażenia, w zależności od pierwotnej konfiguracji u producenta.

Ciągniki specjalistyczne Case Farmall 90-100 A i 90-120 C

Maszyny z serii Case IH Farmall 90-100 A są wytrzymałe i proste w obsłudze. Stawiają na nie rolnicy prowadzący małe gospodarstwa mieszane oraz pracujący w niepełnym wymiarze godzin. Ciągniki te są zwrotne i mają mocne silniki, doskonale sprawdzają się zarówno jako główne, jak i dodatkowe pojazdy.

Wyróżniają je rozwiązania takie jak:

pompy o wydajności 82 l/m,

optymalny stosunek mocy do masy,

3 opcje prędkości WOM,

oś 4WD i automatyczny napęd na 4 koła.

Rolnicy szukający wydajnych maszyn do najcięższych prac powinni przyjrzeć się modelom z serii Case Farmall 90-120 C. Ciągniki te mają zwiększoną masę całkowitą i zostały zaprojektowane do zadań z użyciem ładowacza, a także do intensywnych prac w polu.

Obsługę traktorów Case Farmall 90-120 C ułatwiają:

ergonomiczny Multicontroller,

4-cylindrowy silnik FPT F5 o pojemności 3,6 l,

przekładnia Powershuttle 12 x 12 lub 20 x 20 z biegiem pełzania, lub ActiveDrive 2 24 x 24 albo 40 x 40,

wzmocniona oś 4WD.

W serwisie Mascus znajdują się używane ciągniki Case Farmall o różnej mocy Każdy z nich jest prosty w obsłudze, zwrotny i przeznaczony do wielu zadań.