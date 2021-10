Czy opakowanie produktu ma znaczenie?

Reklama firmy kojarzy Ci się z olbrzymimi kwotami pieniędzy przeznaczanymi na kosztowne spoty i billboardy? Myślisz, że nie masz szans w starciu z dużymi markami? Nie wiesz jak tanio, ale skutecznie wypromować swój produkt? W takim razie potrzebujesz… dobrego opakowania! Pudełko może stać się największym wyróżnikiem twojej marki i przykuwać uwagę klientów. Sprawdź dlaczego opakowanie jest tak ważne i dowiedz się jak je zaprojektować.

Pudełko – reklama, która dotrze do każdego klienta

Badania nie pozostawiają złudzeń. Większość osób przyznaje, że atrakcyjne opakowanie ma duży wpływ na codzienne wybory zakupowe konsumentów i na postrzeganie samej marki. W końcu bardzo często liczy się pierwsze wrażenie. Żeby użytkownik mógł przekonać się o dobrej jakości produktu, który oferujesz, musi przecież najpierw po prostu po niego sięgnąć. To właśnie opakowanie powinno go do tego zachęcić. Spośród dziesiątek podobnych produktów kupujący zazwyczaj wybiera ten, który przyciąga jego wzrok atrakcyjnym designem pudełka. Opakowanie jest ponadto jedynym nośnikiem reklamowym, który trafia do wszystkich klientów, a nie, jak to bywa w przypadku standardowych form reklamy, do określonej grupy docelowej. Czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że dobre opakowanie to jeden z ważniejszych czynników rynkowego sukcesu?

Pudełko wysyłkowe – bezpieczeństwo i estetyka

Opakowanie na produkt to jedno, ale w świecie rozrastającego się rynku e-commerce, równie ważne jest pudełko wysyłkowe. Szary karton dobrze zabezpieczy przedmioty, ale z pewnością nie przyciągnie niczyjej uwagi. Zakupy znacznie lepiej będą się prezentować w kartonie fasonowym wypełnionym wełną drzewną lub bibułą. Dobrym pomysłem jest również zamówienie pudełek fasonowych z nadrukiem. Na kartonie można umieścić wówczas logo firmy, hasło reklamowe, podziękowania za zakup lub grafikę okolicznościową np. z motywem świątecznym. Dzięki temu klienci z pewnością zapamiętają twoją markę na długo. Możesz też zamówić taśmę pakową z nadrukiem, za pomocą której w mgnieniu oka przeistoczysz zwykły karton w pudełko firmowe. Akcesoria do pakowania z nadrukiem dostępne są na tej stronie: https://kraften.pl.

Opakowanie idealne, czyli jakie?

Wiemy już, dlaczego opakowanie na produkt jest tak ważne, ale jak właściwie zaprojektować pudełko idealne? Pod uwagę trzeba wziąć kilka aspektów: kształt, rozmiar, kolor, fakturę, wagę i materiał opakowania. Muszą być one dostosowane do samego produktu, tak by pudełko odpowiednio zabezpieczało zawartość. Opakowanie powinno być jednak przede wszystkim oryginalne. Nietypowy kształt, interesująca faktura, ciekawa grafika – oto gotowy przepis na opakowanie idealne. Im bardziej pudełko produktowe będzie wyróżniać się spośród pozostałych, tym lepiej. Im bardziej zaskoczy klientów, tym więcej zyskasz. Pamiętaj jednak, że niekonwencjonalność powinna iść w parze z funkcjonalnością. Opakowanie, którego nie da się otworzyć w intuicyjny sposób jedynie zirytuje kupujących.

Estetycznie i ekologicznie

Opakowania na produkt i pudełka wysyłkowe powinny być wykonane z ekologicznych materiałów, czyli w pełni przyjaznych dla środowiska. Tektura z recyklingu, elementy drewniane i materiały biodegradowalne – właśnie takich surowców warto używać do produkcji opakowań. Ekologiczne rozwiązania należy stosować również w trakcie przygotowywania towarów do wysyłki. Zamiast folii bąbelkowej używaj papieru nacinanego lub wełny drzewnej, a zamiast standardowej taśmy pakowej – taśmę papierową lub sznurek jutowy.

Opakowanie Premium – szyk i elegancja

Produkty z górnej półki nie mogą być zapakowane do wysyłki w zwykły karton. Wybierz raczej pudełko fasonowe w czarnym kolorze ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami. Te kolory zawsze kojarzą się z luksusem oraz elegancją i nigdy nie wychodzą z mody. Natomiast ekskluzywne opakowanie produktowe powinno zawierać wkładkę wykonaną z gąbki, satyny lub innego materiału. Taki dodatek dodaje opakowaniom szyku.

Opakowania na produkty i pudełka wysyłkowe to skuteczne nośniki reklamowe. Są tanie, funkcjonalne i trafiają do rąk każdego klienta. Jeśli zadbasz o projekt pudełek, udowodnisz swoim klientom, że twoja firma stawia na jakość w każdym aspekcie. Trudno o lepszą reklamę.

