Warto również wspomnieć, że montaż mikroinstalacji może podnieść wartość nieruchomości. Trzeba jednak wybrać właściwą firmę oferującą instalacje fotowoltaiczne. Jak sprawdza się Fotowoltaika od Orange Energia? Czy to się opłaca? Sprawdzamy!

Fotowoltaika od Orange Energia – nieco teorii

Nim wybierzesz dostawcę rozwiązań fotowoltaicznych, warto przyjrzeć mu się bliżej. Od jakości poszczególnych komponentów mikroinstalacji oraz realizacji usługi zależy w ogromnej mierze to, czy fotowoltaika będzie się opłacać. Niskiej klasy komponenty lub wadliwie wykonana instalacja może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której inwestycja nie tylko się nie zwróci, ale wręcz będzie generowała dodatkowe koszty w trakcie eksploatacji.

Orange Energia to największy niezależny dostawca energii w Polsce, który należy do Grupy Orange Polska, czyli jednego z największych w Polsce operatorów usług komórkowych, , internetu oraz transmisji danych. Jest zatem firmą o ugruntowanej pozycji, co do której można mieć pewność, że nie zniknie z rynku za kilka lat. A jak wygląda oferta Fotowoltaiki od Orange Energia? Czy to się opłaca?

Fotowoltaika od Orange Energia – korzyści

Orange Energia oferuje swoim klientom możliwość nabycia zestawów fotowoltaicznych najwyższej jakości – to panele i falowniki znanych światowych producentów

Co więcej, firma umożliwia skorzystanie z finansowania do 100 proc. wartości inwestycji, oferując we współpracy z wiodącymi bankami, zakupienie zestawu fotowoltaicznego w korzystnym systemie ratalnym. I to również w opcji bez wkładu własnego! Nie musisz zatem organizować dużej gotówki na start czy samodzielnie starać się o kredyt bankowy. Orange Energia pośredniczy w całym procesie i załatwia za Ciebie formalności związane z uzyskaniem kredytu na fotowoltaikę. Pomaga również w pozyskaniu dofinansowania instalacji w ramach programu Mój Prąd 5.0 oraz zapewnia dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o przyznanie środków z programu.

Jakie dodatkowe korzyści wynikają z postawienia na Fotowoltaikę Orange Energia?

Rozliczenie Orange Energia Net-billing 1:1 – Twój rachunek będzie pomniejszony o wartość energii oddanej przez Ciebie do sieci (100% wartości energii wyprodukowanej przez Twoją instalację trafia z powrotem do Ciebie o dowolnej porze doby).

Pakiet benefitów dla Mikrowytwórców – obejmuje on m.in. gwarancję stałych opłat miesięcznych przez 4 lata, darmowe assistance domowe (bezpłatna pomoc 9 specjalistów, 5 razy w roku w przypadku napraw do 1 500 zł każda oraz części zmienne w cenie), ważność Magazynu Energii oddanej przez cały okres trwania umowy oraz brak opłaty za Magazyn Energii oddanej i opłaty aktywacyjnej

– obejmuje on m.in. gwarancję stałych opłat miesięcznych przez 4 lata, darmowe assistance domowe (bezpłatna pomoc 9 specjalistów, 5 razy w roku w przypadku napraw do 1 500 zł każda oraz części zmienne w cenie), ważność Magazynu Energii oddanej przez cały okres trwania umowy oraz brak opłaty za Magazyn Energii oddanej i opłaty aktywacyjnej gwarancję stałych opłat miesięcznych przez cały okres trwania umowy, czyli przez 48 miesięcy;

ważność Magazynu Energii oddanej przez 48 miesięcy (standardowo czas ten wynosi 12 miesięcy) oraz możliwość odebrania energii z sieci o dowolnej porze doby;

