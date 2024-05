Żeberka już zimne. LPEC podsumowało okres grzewczy

– To był zdecydowanie najcieplejszy luty w całej historii pomiarów spółki – przyznaje T. Stępniak-Romanek. Najzimniejszym miesiącem z kolei był styczeń ze średnią temperaturą -1,44 st. C, a najzimniejszym dniem 9 stycznia, kiedy temperatura o godz. 6:00 spadła aż do - 19 st.C.