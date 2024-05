Studenci mają głos – Dni Kultury Studenckiej 2024

Kolejni władzę w mieście przejmą studenci Politechniki Lubelskiej. Juwenalia 2024 odbędą się 10 i 11 maja na terenach zielonych PL. Jednak przed tym czeka nas Juwenaliowe Before Party, które odbędzie się w Klubie Serce. Impreza rozpocznie się o godzinie 20, a wstęp będzie bezpłatny.

Podczas dwóch dni na scenie terenów zielonych PL zobaczymy i posłuchamy:

W piątek (10 maja):

W sobotę (11 maja):

Karnety dwudniowe na wydarzenie zostały wyprzedane. Bilety jednodniowe można zakupić na stronie internetowej ebilet.pl w cenie 53,5 zł (normalny) oraz 37,5 zł (studenci, uczniowie, pracownicy i doktoranci Politechniki Lubelskiej).

– Na samym początku staraliśmy się podejść do sytuacji żeby jednak zachować to tradycję żeby to wydarzenie nie było biletowane, jednak w momencie tak naprawdę samego początku organizacji, gdy zobaczyliśmy wszystkie ceny, jak to w tym roku wygląda to postanowiliśmy wprowadzić te bilety – mówił podczas konferencji przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej Adam Leśniak.