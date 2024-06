Gdzie kupić samochód poleasingowy w Warszawie? Sprawdź!

Samochód poleasingowy – co to takiego?

Samochód poleasingowy to auto udostępniane wcześniej przez firmę leasingową i wykorzystywane w ramach umowy leasingu. Pod koniec kontraktu leasingobiorca może zdecydować, czy:

kontynuuje leasing z tym samym lub innym pojazdem;

wykupuje auto na własność;

oddaje je do firmy leasingowej.

Jeśli pojazd trafi z powrotem do leasingodawcy, bardzo często zostaje wystawiony na sprzedaż. Wówczas w ogłoszeniu sprzedaży widnieje hasło „samochód poleasingowy”. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów podaje, że wchodzące w jego skład firmy sprzedają obecnie rocznie nawet 40 tysięcy aut po umowach leasingu. Nic w tym dziwnego – ich zakup wiąże się z wieloma korzyściami dla przyszłego właściciela.

Warto wiedzieć!

Samochód poleasingowy można nie tylko zakupić, ale i wynająć na dłuższy okres (tzw. abonament na auto) lub wziąć w ponowny leasing.

Skąd pochodzą auta poleasingowe?

Leasingiem interesują się w większości przedsiębiorcy, jednak usługa ta jest dziś przeznaczona również dla osób fizycznych. Oznacza to, że auta wystawione na sprzedaż jako poleasingowe były wcześniej używane przez właścicieli lub pracowników firm, a także do celów prywatnych przez osoby, które nie posiadają działalności. Samochody poleasingowe pochodzą zatem od firm leasingowych, z salonów samochodowych, a niekiedy także z importu z zagranicy. Wiele firm wykupuje również pojazdy po zakończonych umowach leasingu.

Co wyróżnia auta poleasingowe?

Jednym z największych wyróżników samochodów poleasingowych jest ich cena – zazwyczaj znacznie niższa niż w przypadku nowych aut. Fakt, że były one wcześnie eksploatowane szczególnie w firmach, nie świadczy jednak o ich gorszym stanie.

Pojazdy poleasingowe cechuje często bardzo dobry stan techniczny i wizualny – a to dlatego, że większość leasingodawców gwarantuje ich pełną obsługę, serwisowanie i naprawy. Przykładowo, wybierając pakiet Comfort na platformie Automarket.pl, klient nie musi pamiętać o terminach przeglądów ani samodzielnie dokonywać napraw – wszystko to leży po stronie firmy leasingowej. Samochody są na bieżąco poddawane niezbędnym naprawom i przez cały okres umowy pozostają w dobrym stanie.

Co więcej, wielu przedsiębiorców-leasingobiorców wykorzystuje auta wyłącznie do krótkich przejazdów do klienta. Dzięki temu pojazdy poleasingowe nierzadko zaskakują niskimi parametrami oraz charakteryzują się niskim przebiegiem. W wielu przypadkach są one objęte również gwarancją producenta lub polisą ubezpieczeniową od kosztów napraw – takie warunki oferuje platforma Automarket, w której ofercie można znaleźć tysiące poleasingowych modeli.

Samochody poleasingowe – Warszawa i okolice

Sprzedaż aut poleasingowych rośnie z roku na rok w całej Polsce. Wśród dostępnych modeli znajdują się kompaktowe samochody osobowe, auta idealne dla rodzin, praktyczne SUV-y czy dostawcze samochody dla firm. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać ze sobą oferty kilku różnych firm sprzedających używane auta po leasingu – warunki oferowane przez poszczególnych sprzedawców mogą bowiem się różnić.

Poszukując aut poleasingowych w Warszawie, warto zwrócić uwagę na wspomnianą już firmę Automarketz punktem obsługi klienta zlokalizowanym w Warszawie na Woli. Firma zajmuje się nie tylko sprzedażą samochodów poleasingowych, ale również ich ponownym leasingiem czy wynajmem długoterminowym. Pojazdy można zakupić w samej Warszawie i w okolicznych miejscowościach.

Wiesz już, gdzie kupić auto poleasingowe i skąd pochodzą tego typu modele. Pozostało zatem odnaleźć wymarzony samochód i wybrać konkretną ofertę, która pozwoli Ci cieszyć się wygodną jazdą przez kolejne lata.