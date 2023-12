Gwarancja ceny prądu do końca 2025 roku? To możliwe w Orange Energia

Ochrona telefonu – etui na telefon i szkło hartowane

Chyba każdemu z nas zdarzyło się upuścić telefon. Każdy, kto podnosił telefon po upadku na ziemię, wie, jaka to ulga, kiedy ekran jest cały, a urządzenie działa i jest wszystko w porządku. Jednak wielu z nas zna także to uczucie, kiedy podnosimy smartfona, a ekran przypomina pajęczynę i jest do wymiany. Pół biedy, jeśli skutkiem upadku jest tylko pęknięty ekran - gorzej, jeżeli trzeba wyposażyć się w nowe urządzenie, bo telefon się popsuł. Aby temu zapobiec, warto zaopatrzyć siebie - i nasz telefon - w odpowiednią ochronę. Tylko co wybrać - etui na telefon czy szkło hartowane?