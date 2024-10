Historia najpopularniejszych klubów piłkarskich. Tak zaczynały!

Tłumy podążają za czołówką

Piłka nożna jest sportem nie tylko chętnie oglądanym, ale ze względu na swoją dostępność, również uprawianym, czy to w klubach, czy amatorsko. Nic dziwnego, że każdy ma swojego piłkarza, na którym chce się wzorować, jak i swój ulubiony klub, któremu kibicuje. Nawet jeśli to kibicowanie skupia się na lokalnej drużynie, to wielu uważnie obserwuje również poczynania zagranicznych klubów, np. na stronie http://zozpn.pl/. Są to zazwyczaj te zespoły, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami.

Spośród tak wielu klubów, nie jest łatwo wskazać te najpopularniejsze, jednak fani niejednokrotnie podążają za tymi, które mogą pochwalić się ogromnymi sukcesami. Gdyby spojrzeć w ten sposób i wziąć pod uwagę ilość zdobytych mistrzostw, pucharów i zwycięstw w Lidze, to w pierwszej 5, znalazłyby się takie kluby, jak m.in.:

Real Madryt; AC Milan; FC Barcelona; Bayern Monachium; Juventus Turyn.

Historia Wielkiej Trójki

Klubem, który może pochwalić się największą liczbą zdobytych trofeów, niewątpliwie jest Real Madryt. Hiszpański klub piłkarski, który swoją siedzibę ma w Madrycie i rywalizuje w La Liga, a więc na szczycie hiszpańskiego futbolu. Założony został w 1902 roku, a od 1920 roku nosi honorowy tytuł „Króla” i koronę w herbie, nadane przez króla Alfonsa XIII.

Na drugim miejscu uplasował się włoski klub AC Milan, który swoją siedzibę ma w Mediolanie. Wiele razy stawali na najwyższym podium mistrzostw Europy i świata, co daje im możliwość szczycenia się ogromną liczbą nagród i miłością kibiców. Powstał w 1899 roku i początkowo poza sekcją piłkarską, miał również sekcję krykieta, ale ta po sześciu latach została zlikwidowana.

Podium zamyka założony również w 1899 roku Futbol Club Barcelona – kataloński klub z Hiszpanii, posiadający siedzibę w Barcelonie. Został on utworzony przez trzech Szwajcarów, dwóch Anglików, jednego Niemca i sześciu Katalończyków.

Długa tradycja przebywania na boisku

Równie długą historią gry w piłkę nożną, może pochwalić się czwarty z klubów, znajdujący się tuż za podium Bayern Monachium. Niemiecki klub mający swoją siedzibę w Monachium, w Bawarii. Został powołany przez trenera i jedenastu piłkarzy w 1900 roku. Poza piłką nożną klub posiada m.in. sekcję: szachów, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa stołowego oraz kręgli.

Pierwszą piątkę zamyka założony pod koniec 1897 roku, przez uczniów liceum Massimo d’Azeglio – SC Juventus. Jest to włoski klub z siedzibą w Turynie. Od 1900 roku włączony do Włoskiego Związku Piłki Nożnej. Te pięć klubów, daje nie tylko niesamowite emocje swoim kibicom, ale jest przykładem dla milionów dzieci, które wzorują się na grających tam piłkarzach. Warto jednak pamiętać, że mimo doświadczenia i ogromnych sukcesów, każdy z tych zespołów przeżywał wzloty i upadki, z których jednak zawsze potrafił