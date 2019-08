Jak modnie i z pomysłem ubierać dzieciaki bez wydawania fortuny na ubrania

Styl to nie wszystko – liczy się przede wszystkim wygoda

W eleganckich ciuszkach nasze dzieci może i wyglądają uroczo, ale jak tak naprawdę się czują? Czy nieoddychająca tkanina, z której wykonano sukienkę albo garnitur będą najlepszym wyborem na dziecięcą imprezkę? Zanim zaproponujemy naszemu dziecku założenie stylowej sukieneczki albo eleganckich spodni i koszuli, sprawdźmy, czy wyprodukowano je z przyjaznych dla ciała dziecka materiałów. Nasze brzdące i starszaki ciągle biegają, wspinają się na drzewa, uprawiają różne sporty i robią to nawet wtedy, kiedy wybierają się na przyjęcie urodzinowe kolegi czy koleżanki. Dzieci zawsze zachowują się jak dzieci – to może oczywistość, ale często o tym zapominamy. Zanim więc podsuniemy im jakikolwiek elegancki strój, zastanówmy się, czy nasza córka będzie mogła wygodnie się schylać, siadać i biegać w nowej sukience. Czy nowe spodnie dla syna będą na tyle komfortowe, żeby mógł swobodnie się bawić? A czy my w trakcie imprezy będziemy mogli się zrelaksować i nie zastanawiać się, czy sukienka się porwie, a chłopięcy garnitur zaplami?

Jeśli nasze dziecko dopiero co nauczyło się samodzielnie korzystać z toalety, wybierzmy dla niego strój, który nie sprawi mu problemów w łazience. Spodenki musi dać się łatwo zdjąć, a sukieneczka nie może plątać się przy siadaniu na nocnik. Szczególnie w przypadku małych dzieciaczków ważne jest to, żeby strój był dla nich jak najwygodniejszy. Na pewno nie raz przekonaliśmy się, że bobas może i uroczo wygląda w jeansach czy tiulowej sukieneczce, ale okazuje się to zupełnie niepraktyczne. Spodenki albo uciskają maluszka na brzuszku, albo się stale zsuwają. Z kolei sukieneczka uniemożliwia swobodne poruszanie się. Nawet starszym dzieciom przeszkadzają zbyt duże falbanki, rzędy guzików, które trzeba zapinać, koronki i suwaki. Dzieciaki, które opanowały już sztukę samodzielnego ubierania się powinny mieć na tyle wygodne ciuszki, żeby móc je samemu zakładać i zdejmować. Wybierajmy też ubranka, które sami możemy szybko i bez stresu założyć maluchowi. Ubieranie się bowiem powinno być zawsze dobrą zabawą, a nie stresującym obowiązkiem.

Ubranka dla dzieci – postawmy na luz

Są okazje, kiedy chcemy, żeby nasza rodzina wyglądała elegancko i stylowo. Skoro mama ubrała się w najmodniejszą tego sezonu sukienkę, a tata założył swój najlepszy garnitur, dlaczego dzieci nie mają prezentować się równie stylowo? Jak to z dziećmi bywa, nie zawsze akceptują to, co podoba się nam. Córka może więc zdecydować, że pójdzie na wesele w spodniach i swojej ulubionej koszulce (która nam wydaje się mało elegancka), a nie w prześlicznej sukieneczce, którą właśnie jej kupiliśmy. To, jak nasze dzieciaki będą wyglądały, nie liczy się tak bardzo jak ich samopoczucie. Wystarczy, że zaakceptujemy wybór naszych pociech, a będziemy doskonale bawić się na imprezie, nie przejmując się, czy nowy garnitur zaraz się nie poplami, a droga sukienka nie porwie. Przed wielkim wyjściem możemy też zaproponować naszemu dziecku wspólną wycieczkę do sklepu. Niech samo zdecyduje w czym czuje się najlepiej i jak chce wyglądać.

Jeśli szukamy np. stroju na rozpoczęcie roku szkolnego praktyczną i stylową odzież dla dzieci znajdziemy w sklepach sieci Pepco https://pepco.pl/produkty/dziecko/. Wybór strojów jest tak bogaty, że nawet najbardziej kapryśny nastolatek znajdzie tu dla siebie ciekawe stylizacje. A dobrej jakości ubrania z tkanin przyjaznych dzieciom mają też przystępne ceny (za zestaw dla dziewczynki na rozpoczęcie roku, czyli koszulę z modnym haftem i spódniczkę z zakładkami zapłacimy niecałe 40 zł).

Ubrania dostosowane do pogody

Dzieci możemy ubierać stylowo, np. dzięki takim sklepom jak Pepco (bo kupimy tam tanie ubrania dla dzieci). Zawsze jednak zwracajmy uwagę na panujące warunki pogodowe. Bądźmy też przygotowani na nieprzewidziane (a raczej pewne w przypadku dzieci) sytuacje. Podczas wielkiej uroczystości nic nie powstrzyma malucha przed wbiegnięciem w wielką kałużę czy przed zabawą w górze piachu. A i starszakom może zdarzyć się wpadka z plamą na koszuli czy nowej sukience. Zabierzmy więc na zmianę przynajmniej jeden komplet (dla najmłodszych przyda nam się 2, a nawet 3 komplety ubranek) na zmianę. W sklepach Pepco znajdziemy ciekawe stylizacje, a dzięki przystępnym cenom będziemy mogli pozwolić sobie np. na 2 eleganckie zestawy.

Strój dla dzieci dostosujmy do warunków pogodowych i lepiej ubierzmy je na tzw. cebulkę niż przegrzewajmy. Sweterek czy rajstopy zawsze możemy dziecku zdjąć, żeby czuło się swobodniej i nie spociło podczas zabawy.

Stylowa odzież, ale bez przesady

Ubranka dla dzieci dostępne w wielu sklepach prezentują się prześlicznie. Widzimy w nich nasze dzieciaczki i wyobrażamy sobie, jak cudownie będą wyglądać w tiulowej sukience z koronką czy kaszkieciku i modnym garniturze. Ale czy rzeczywiście chcemy, żeby nasze brzdące tak szybko dorastały? Przyjdzie dla nich jeszcze czas na poważne stroje, kiedy zaczną swoją pierwszą pracę i rozpoczną dorosłe życie. Na razie są dziećmi i niech tak zostanie. W sklepach Pepco znajdziemy wiele ciekawych i modnych stylizacji, które przypadną dzieciakom do gustu i będą wygodne i przyjemne w użytkowaniu. Żeby od samego początku uczyć dzieci podejmowania swoich własnych decyzji w kwestii ubierania się, warto nawet 2-latka pytać o to, co chce założyć. Oczywiście maluchowi proponujemy ograniczony wybór, pokazując mu np. sukienkę i bluzeczkę ze spodenkami. Niech sam określi, co mu się podoba. Starsze dzieci zabierajmy do sklepu, żeby mogły same kupić swoje wymarzone stroje. Być może zainspirują się propozycjami przedstawionymi w sklepie lub samodzielnie stworzą swoją unikalną stylizację. Nawet jeśli nie do końca podoba nam się to, w co nasze dziecko się ubiera, tzn. jak łączy kolory czy elementy garderoby, zachowajmy swoje uwagi dla siebie. To bardzo ważne, żeby dziecko mogło wyrażać swój styl bez żadnych ograniczeń. Nasz córka może nie lubić noszenia spódnic i sukienek, ale równie dziewczęco wygląda w spodniach i zwiewnych bluzeczkach. Nasz syn może nie znosić koszul z kołnierzykiem i spodni w kant, ale potrafi się elegancko ubrać w jeansy i niewyciągnięty T-shirt.

Dzieci, szczególnie te najmłodsze, lubią nas we wszystkim naśladować. Córka będzie miała więc ochotę pomalować sobie usta albo kupić buciki na obcasie. Podkreślajmy jednak jej dziewczęcość w inny sposób i proponujmy alternatywy. Szminka w soczystym czerwonym kolorze będzie wyglądała wyzywająco na ustach 5- czy 6-latki. A buty nawet na niewielkim obcasie będą powodowały nienaturalną postawę i obciążały kręgosłup oraz stopy. Zaproponujmy naszej córce bezbarwną pomadkę ochronną, a zamiast butów na obcasiku śliczne balerinki z usztywnianym zapiętkiem. Zadbamy w ten sposób o prawidłowy rozwój stóp i nie wykształcimy u dziecka wad postawy.

Ubrania dla dzieci na wielkie wyjście – jak się przygotować?

Dzieciaki rosną bardzo szybko, dlatego jeśli mamy w planach wesele za pół roku, zakupy dziecięcego stroju odłóżmy na tydzień przed imprezą. Nie ma sensu kupować ich wcześniej, bo może się okazać, że nie trafimy z rozmiarem. Wybierając ciuszki zwróćmy uwagę przede wszystkim na materiały, z jakich zostały wykonane. Ubrania z Pepco to głównie stroje bawełniane z domieszką innych tekstyliów, które dla dzieci okazują się bardzo komfortowe. Unikajmy eleganckich wyjściowych kreacji uszytych tylko ze sztucznych tkanin. Dziecko, które cały czas biega, szybko się spoci w poliestrowej bluzce, koszuli czy sukience.

Dzięki propozycji sklepów Pepco możemy stworzyć dla swojego dziecka modne, a jednocześnie wygodne stylizacje w przystępnych cenach. W bogatym asortymencie znajdziemy też ciekawe dodatki i akcesoria