Jak wybrać przysufitowe listwy karniszowe — maskowanie karnisza w dobrym stylu

Zasłony, firany i kotary to jeden z najlepszych dowodów na to, jak doskonale architekci wnętrz potrafią łączyć funkcjonalność z estetyką. Życie przy całkowicie odsłoniętych oknach to nic przyjemnego, a dodatkowa możliwość podkreślenia wystroju wnętrz właśnie dzięki odpowiednio dobranym zasłonom to tylko dodatkowa korzyść. Jedyny szkopuł to listwa karniszowa, którą wypadałoby jakoś zamaskować — w końcu któż z nas chciałby witać gości taką nieszczególnie estetyczną, metalową konstrukcją? Najlepszym pod względem praktycznym oraz ekonomicznym rozwiązaniem są listwy karniszowe. Dziś porozmawiamy o tym, jak dobrać je do poszczególnych rodzajów i kolorów zasłon.

Białe listwy karniszowe — klasyka z polskich domów

Listwy karniszowe to wyjątkowy wariant listew przysufitowych i pod wieloma względami właśnie tak należy je traktować. Najbardziej klasyczna zasada warunkująca wybór listew przysufitowych głosi, że kolorystycznie powinniśmy dopasować je do sufitu. Biorąc pod uwagę fakt, że w 99,9% polskich mieszkań oraz domów sufit jest biały, to właśnie w tym kolorze najczęściej występują listwy karniszowe.

Kolorowe listwy karniszowe — do czego je dobrać?

Tyle klasyki. Każdy nieco bardziej wnikliwy obserwator trendów wnętrzarskich i aranżacyjnych zdążył już zapewne zauważyć, że coraz mniej sztywnych reguł panuje w tym świecie. Proste, geometryczne fasony stoją na równi z fantazyjnymi kształtami, a minimalistyczna biel przeplata się z soczystymi kolorami. Dlaczego więc nie pozwolić sobie na podobne szaleństwo podczas wyboru sztukaterii wewnętrznej oraz dekoracyjnej. Coraz więcej osób dobiera więc listwy przysufitowe pod kolor tych przypodłogowych, ale nie tylko — dopasowujemy je do futryn drzwi, ram okiennych, a nawet poszczególnych elementów wyposażenia. Lubimy, gdy w pomieszczeniu dominuje konkretny kolor i nie wahamy się zaakcentować go przy użyciu wszelkich dostępnych elementów.

Listwy karniszowe do mieszkania urządzonego w stylu skandynawskim

Osobny rozdział postanowiliśmy poświęcić wnętrzom w stylu skandynawskim. Ta estetyka już dawno straciła znamiona sezonowości i zostawiła wszelkie chwilowe trendy daleko w tyle. Dziś wiemy na pewno, że Skandynawia zostanie w naszych domach na dłużej. Tu sprawa jest dość prosta, bowiem aranżacje inspirowane północnoeuropejską stylistyką opierają się na dwóch elementach — naturalnym drewnie oraz białym kolorze. Dominująca pozycja bieli jest tak silna i oczywista, że nie dyskutujemy z nią nawet podczas wybierania listew karniszowych. O ile te przypodłogowe warto zakupić drewniane (pasujące do parkietu), w przypadku przysufitowych najlepiej sprawdza się spójność z sufitem. Dzięki temu nie odrywamy uwagi od innych istotnych dla skandynawskiej estetyki detali.

Nowoczesne listwy przysufitowe maskujące karnisz

Wnętrza nowoczesne najczęściej utożsamiamy z minimalizmem i prostotą. Spora część uznanych architektów uważa też, że o szlachetności oraz elegancji przesądza ciemna kolorystyka oraz należycie zaprojektowane oświetlenie. Oczywiście, nie zobligujemy Cię do pomalowania ścian na czarno, jednak w tej drugiej kwestii chętnie doradzimy. Takie wyzwania to bowiem pestka — specjalnie z myślą o pomieszczeniach utrzymanych w nowoczesnej stylistyce, dostępne są przysufitowe listwy do zabudowy karnisza i oświetleniowe w jednym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz już wybierać pomiędzy maskowaniem karnisza a walorami niewidocznego na pierwszy rzut oka oświetlenia LED.

Profilowane listwy karniszowe — jaki kształt wybrać?

Dla ostatecznego wydźwięku każdego pomieszczenia znaczenie ma nie tylko kolor listwy karniszowej, ale i jej kształt. Prostych, gładkich modeli jest w sklepach najwięcej, co wcale nie znaczy, że to po nie sięgamy najczęściej. Równie chętnie kupujemy listwy wklęsłe, dzięki którym ściany gładko przechodzą w sufit, ale i wypukłe, dziękim którym pomieszczenie zyskuje na przytulności. W naszym rankingu znalazło się także miejsce dla listew mocno wyprofilowanych — takie, które pasują do wnętrz w stylu barokowym, renesansowym lub rustykalnym. Bez nich urządzenie pomieszczenia o takim charakterze jest praktycznie niewykonalne.

Na sam koniec przedłużającego się, niedoszacowanego remontu ostatnie, czego potrzebujemy, to batalia o listwy karniszowe. Pod względem technologicznym pomiędzy poszczególnymi modelami nie występują monstrualne różnice. Sprawa komplikuje się przy wyborze estetycznym — tu już mamy wolną rękę, a nic nie gubi nas tak, jak zbyt duży wybór. Całe szczęście po lekturze tego artykułu znasz już i najgorętsze trendy, i dostępne możliwości, dlatego powinno być Ci dużo łatwiej. Nie ma za co!