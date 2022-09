Płyta osb 22 jest płytą trójwarstwową o odpowiednio skierowanych płaskich wiórach. Jest wykonana z drewna składającego się z wiórów w kształcie prostakąta, sprasowanych za pomocą walcowania w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. Są to wióry zwane orientalnymi, stąd nazwa Oriented Strand Boards. Chcesz wykorzystać płytę OSB 3 22m. lecz nie masz idei? Sprawdź jej zastosowanie.

Płyty osb - zastosowanie

Płyty drewnopochodne mają wiele zastosowań. Można ich zastosować jako:

- wykonanie podłóg i stropu,

- uzupełnienie ścianki szkieletowej,

- wykonanie mebli, np meble kuchenne,

- wykończenie dachu,

- wzmocnienie altanek ogrodowych,

- materiał podwyższający sztywność ścian,

- wykonanie szalunku.

W zależności od grubości, płyta osb ma inne zastosowania. Płyta o 22 mm może być wykorzystywana jako element konstrukcji mających wytrzymać duże obciążenia. Jest bazą konstrukcyjną np. dla podłóg drewnianych – właśnie na niej układa się parkiet czy płytki. Nadaje się do nierównych i krzywych podłóg, gdyż wspaniale można ją wypoziomować. Oprócz tego, płyty osb doskonale nadają się do izolacji termicznej i akustycznej oraz do budowy i wykończeń dachu. Jednak jeśli zdecydujesz się na wykonanie tzw sztywnego poszycia dachowego z płyty osb 22mm, ochroń płyty przed oddziaływaniem wody. Użyj specjalistycznego impregnującego preparatu. Ponadto można wykorzystywać płyty osb do tworzenia mebli, zarówno kuchennych, jak i do sypialni, dodadzą one im charakteru. Możesz też wykorzystać je do wykonania ścianek działowych lub altan ogrodowych i innych podobnych konstrukcji, np. placu zabaw.

Jak zrobić łóżko z płyty osb?

Nie jest to wielce trudne, gdyż wystarczy zakupić przede wszystkim wymierzoną płytę osb. Na niej można ułożyć materac lub gąbkę i przykryć ją zakupionym wcześniej materiałem. Z płyt osb można także zrobić nowoczesny zagłówek do łóżka i go pomalować.

Zalety płyt osb

Właściwie płyty osb mają niewiele wad, a za to mnóstwo zalet, takich jak:

- duża stabilność wymiarowa - dostosowanie do warunków otoczenia,

- stabilność kształtów,

- odporność na czynniki pogodowe, atmosferyczne,

- wiele zastosowań,

- trwałość,

- prosty i szybki montaż,

- doskonale nadają się do izolacji dźwiękowej,

- stosunkowo tanie,

- mogą być poddawane wszelkim obróbkom,

- wytrzymałość.

Płyty osb 3 22mm słyną ze swej wytrzymałości i solidności. Ich specyficzna budowa spraiwa, iż na środku są najbardziej odporne, a po bokach mniej wytrzymałe, ale nadal zadowalające. Oprócz tego płyty są odporne na działania czynników atmosferycznych, nie ulegają uszkodzeniom. Ta właściwość sprawia, iż płyty są odporne na oddziaływanie znacznych obciążeń i czynników zewnętrznych takich jak wilgoć czy grzyb. Charakteryzują się również dobrą paroprzepuszczalnością, co w połączeniu z niską wchłanialnością wilgoci i wytrzymałością daje znakomity efekt. Płyty osb można w pełni dopasować pod względem rozmiarów. Przycinanie i kształtowanie materiału przebiega szybko i łatwo, nie wymagając do tego drogich materiałów. Produkt można także szlifować, malować, oraz wygładzać. Pomalowanie płyty, zależnie od koloru, daje ładny efekt. Paramametry płyty osb nie zmieniają się, nie ulega ona odkształceniom, niezależnie od warunków pogodowych itp. dlatego można jej używać do konstrukcji zewnętrznych, pamiętając o jej impregnacji. Płyta osb ma bardzo dobrą izolacyjność termiczną, która pozwala na jej zastosowanie w ramach konstrukcji dachowych i działowych. Skutecznie utrzymuje ciepło, dzięki czemu sporo zaoszczędzisz na ogrzewaniu pomieszczeń oraz poprawisz ich warunki, wprowadzisz komfort. Wysoka izolacyjność akustyczna sprawi, iż wyciszysz swe mieszkanie dzięki użyciu płyt osb do elementów budowlanych ścian domu.

Płyta OSB to rozwiązanie właściwie niezbędne podczas wszelkich remontów czy prac budowlanych. Pomoże Ci wykonać niemalże każdą konstrukcję w twym domostwie, sprawdzi się też jako element ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanych w technologii szkieletowej, będzie także doskonałym materiałem do budowy stropów, schodów itd. Warto zatem przed remontem zaopatrzyć się w płytę osb.

Meble kuchenne i półki na książki z płyt osb, czyli inspiracje

Płyty osb są tańsze aniżeli inne tego rodzaju materiały, dlatego też warto wykorzystać je do dekoracji domu. Ponadto są na tyle łatwe w obsłudze, że sam dasz radę je zmontować. Wystarczy je porządnie przyciąć oraz dopasować wymiarowo. Z płyt osb możesz zrobić małe szafki, półeczki, dekoracje do kuchennych mebli czy też szafy. Odrobina kreatywnego myślenia i już masz gotową niebanalną i tanią konstrukcję.

Płyty OSB 3 to konstrukcje, w których wióry łączone są za pomocą żywicznego kleju poliuretanowego, a poszczególne warstwy przy pomocy żywic melamino-uretanowych. Płyty tego typu charakteryzują się dużą odpornością na wilgoć i mogą być stosowana zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, dlatego są chętnie wybierane przez klientów. Jeśli chcesz wykonać altankę, spróbuj kupić płyty osb 3 22mm. Altana będzie solidna, a jeśli ją pomalujesz impregnatem, będzie Ci służyć przez lata.