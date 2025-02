Kancelaria notarialna – jakie sprawy można w niej załatwić?

Prawo spadkowe – jakie czynności można załatwić u notariusza?

Sprawy związane z dziedziczeniem często budzą emocje i prowadzą do sporów między spadkobiercami. Wizyta u notariusza może pomóc w uniknięciu nieporozumień oraz zabezpieczeniu interesów wszystkich stron. Jedną z podstawowych czynności jaką można wykonać w kancelarii notarialne jest sporządzenie testamentu. Testament sporządzony w formie aktu notarialnego minimalizuje ryzyko jego podważenia w przyszłości oraz zapewnia, że ostatnia wola spadkodawcy zostanie zrealizowana zgodnie z prawem.

Notariusz może również sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który stanowi alternatywę dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Jest to rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż postępowanie przed sądem. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest zgodność wszystkich spadkobierców co do przebiegu dziedziczenia.

W kancelarii można także zawrzeć umowy dotyczące podziału spadku - np. umowę o dział spadku lub umowę darowizny.

Prawo rodzinne

Do najczęściej sporządzanych aktów notarialnych należą umowy majątkowe małżeńskie, w tym intercyzy. Dzięki nim małżonkowie mogą zdecydować jaki ustrój majątkowy będzie obowiązywał w ich małżeństwie np. wybrać rozdzielność majątkową.

Notariusz może również sporządzić umowy partnerskie, które pozwalają na uregulowanie praw i obowiązków osób żyjących w nieformalnych związkach. W kancelarii można sporządzić akt notarialny dotyczący ustanowienia opieki, kurateli lub przysposobienia (adopcji). W razie potrzeby małżonkowie mogą udać się do notariusza w celu ustanowienia lub zmiany rozdzielności majątkowej.

Prawo nieruchomości

Obrót nieruchomościami wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Oznacza to, że każda sprzedaż, darowizna, zamiana czy zniesienie współwłasności nieruchomości musi być dokonana przed notariuszem. Rola notariusza nie ogranicza się tu jedynie do spisania dokumentu – przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz sprawdza stan prawny nieruchomości, bada księgi wieczyste oraz informuje strony o ich prawach i obowiązkach. W kancelarii notarialnej można sporządzić umowę ustanowienia służebności gruntowej lub osobistej np. gdy właściciel nieruchomości chce zagwarantować sobie prawo do jej użytkowania po dokonaniu darowizny.

Wszystkie te czynności mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego stron transakcji. Akt notarialny stanowi dowód zawarcia umowy i chroni przed potencjalnymi roszczeniami w przyszłości.

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym można bezpiecznie i zgodnie z prawem uregulować sprawy spadkowe, rodzinne i dotyczące nieruchomości. Sporządzanie testamentów, umów majątkowych czy aktów własności wymaga zachowania formy notarialnej. Kancelaria notarialna Wrocław Małgorzata Bańkosz-Ruśkowska Aleksandra Ruśkowska oferuje kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych, dbając o interesy stron oraz zgodność dokumentów z przepisami. Skorzystanie z usług doświadczonego notariusza to gwarancja bezpieczeństwa i pewności prawnej każdej transakcji.