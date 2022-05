Mam sklep internetowy i co teraz? Pamiętaj o SEO

Założenie własnego sklepu internetowego, portalu lub bloga, staje się coraz łatwiejsze. Współcześni internauci i przedsiębiorcy mają dostęp do setek CMS-ów i silników, dzięki którym można rozpocząć sprzedaż na dużą lub mniejszą skalę już po kilku minutach od chwili zakończenia ich instalacji na serwerze. Tym samym coraz więcej osób próbuje swoich sił w e-commerce – e-handlu. Wiąże się to niestety także z ogromną konkurencją i to na każdym rynku, również w niszowych i niepopularnych branżach z wąską grupą docelowych klientów.

Witryny po opublikowaniu są w zasadzie nie do znalezienia przez potencjalnego internautę. Tym samym także nie mamy co liczyć na klientów i na sprzedaż, nawet pomimo bogatego asortymentu w bardzo niskiej cenie. Internauta, aby na nią trafić, musi wpisać jej nazwę lub kliknąć link – i to właśnie jest cel pozycjonowania.

W pozycjonowaniu chodzi o osiągnięcie jak najwyższej pozycji w wyszukiwarce Google, która dla polskich użytkowników internetu stanowi podstawowe miejsce do przeszukiwania sieci. Właśnie z tego powodu warto się na niej znaleźć i to zdecydowanie jak najwyżej.

Na jakim etapie warto przeprowadzić pozycjonowanie sklepu internetowego?

Pozycjonowanie sklepu internetowego można co prawda przeprowadzić w każdej chwili jego istnienia, warto jednak zrobić to jak najszybciej. Modyfikowanie kodu źródłowego po opublikowaniu strony rodzi wiele różnych problemów natury praktycznej – trzeba na pewien czas ją wyłączyć i ograniczyć do niej dostęp klientom, co generuje stosunkowo duże koszty. Założenie witryny przez wyspecjalizowaną agencję SEO ofertą tego typu działań jest znacznie tańsze i bardziej efektywne.

Na jakie efekty można liczyć?

Efekty pozycjonowania są oczywiste – witryna uzyskuje wyższą, lepszą pozycję w listingu Google SERP (Search Engine Results Page) i w rezultacie trafia na nią znacznie więcej potencjalnie zainteresowanych klientów. Część agencji SEO celuje w jakąkolwiek pozycję z pierwszej dziesiątki wyników, podczas gdy inne, przy odpowiednio dużym budżecie, mogą aspirować do topowej trójki. Niezależnie jednak od ostatecznego efektu, pozycjonowanie sklepu internetowego przynosi wiele korzyści.

Warto wśród nich wymienić zadowalające zyski, które wynikają w prostej linii z większej liczby kontrahentów, a także duże zaufanie wśród niepewnych klientów. Dzięki pozycjonowaniu sklepu internetowego można również łatwiej rozwijać prowadzoną przez siebie działalność i poszerzać ofertę o nowy asortyment.

Zleć pozycjonowanie sklepów internetowych specjaliście

Ogromny wpływ na efektywność pozycjonowania ma firma, która podejmie się jej realizacji. Na rynku można spotkać dwa najczęściej spotykane rozwiązania – agencje interaktywne SEO oraz freelancerów.

Agencje SEO to wyspecjalizowane firmy, które pozycjonowanie traktują jako podstawową część swojej działalności. Pracują w nich wyłącznie najlepsi specjaliści, dysponujący ogromną wiedzą w swoim wąskim zakresie obowiązków. O prawidłowe wypozycjonowanie konkretnej witryny dbają całe zespoły, dzięki czemu proces jest szybki, efektywny i bezpieczny.

Charakterystyka pracy freelancerów jest zupełnie inna. Usługę realizuje w całości tylko jedna osoba, która, przynajmniej w praktyce, powinna mieć odpowiednio dużą wiedzę w całym zakresie. Niestety z reguły jest to niemożliwe. Pozycjonowanie to jeden z najtrudniejszych procesów w sieci, a jego przeprowadzenie jest wypadkową kilkuset pojedynczych etapów i modyfikacji parametrów. Ciężko, aby jedna osoba miała w tym zakresie taż tak dużą wiedzę popartą dotychczasowymi realizacjami.

Jeszcze inną alternatywą jest działanie samodzielne. To bardzo rzadko spotykana forma pozycjonowania, która jest zdecydowanie najtańsza – cały proces można przeprowadzić bez zatrudniania kolejnych pracowników, lecz także najmniej bezpieczna i najbardziej czasochłonna. Z pewnością wiele osób popełni błędy i w efekcie utraci wypracowaną dotychczas pozycję.

Czy w pozycjonowaniu cokolwiek może się nie udać?

Niestety pozycjonowanie uchodzi w sieci za jeden z najtrudniejszych i to nie tylko ze względu na jego poziom skomplikowania, lecz także łatwość popełnienia błędów. Przekonało się o tym wielu samodzielnych pozycjonerów, którzy proces ten przeprowadzali po raz pierwszy w życiu, wykorzystując wiedzę zaczerpniętą z książek i poradników dostępnych w sieci.

Podstawowym i najczęstszym kłopotem jest z pewnością obniżenie pozycji danej witryny w rankingu. To bardzo częsta sytuacja, która wynika z lekkiego naruszenia wytycznych Google. W efekcie można w kilka chwil zniweczyć wszystkie dotychczasowe działania, a tym samym także zainwestowane pieniądze. Znacznie większym problemem jest jednak całkowite i definitywne usunięcie całej domeny z zasobów wyszukiwarki. To kłopot, którego nie da się rozwiązać w sposób inny, niż założenie kolejnej strony i rozpoczęcie pozycjonowania od nowa, tym razem z poszanowaniem wytycznych Google.

Od czego zależy cena pozycjonowania?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego. Odpowiedź na to pytanie jest niestety trudna i niejednoznaczna, gdyż zależy przede wszystkim od wybranej firmy oraz zakresu prac do przeprowadzenia. Z pewnością właściciele firm działających w niszowej branży zapłacą mniej, niż przedsiębiorcy w gałęzi konkurencyjnej. Równie istotne są oczekiwania. Wraz z coraz wyższą pozycją docelową w Google rośnie także wynagrodzenie dla agencji SEO bądź freelancera. Czasami warto odpuścić – duże nakłady finansowe niezbędne do osiągnięcia pierwszej pozycji mogą się zupełnie nie kalkulować ekonomicznie.

Więcej informacji na tematy SEO znajdziesz na stronie www.empressia.pl, czyli w serwisie agencji SEO specjalizującej się w pozycjonowanie Lublin, a także realizującej działania SEO w całej Polsce.