Modne garnitury ślubne – sprawdź najnowsze trendy!

Garnitur ślubny – klasyka zawsze się sprawdza

Podczas poszukiwania garnituru ślubnego, należy zrezygnować z ekstrawagancji, nietypowych kolorów, materiałów czy faktur. Zdecydowanie lepiej postawić na klasyczne rozwiązania i materiały oraz skupić się na jakości, a nie oryginalnych, ale często niezbyt gustownych wykończeniach czy dodatkach. Co jednak, w kontekście garnituru ślubnego, oznacza słowo „klasyka”? Jeśli chodzi o materiał, jedynym wyborem jest naturalna, lekka wełna (ewentualnie z niewielką, kilkuprocentową domieszką materiału syntetycznego). Sprawdzi się zarówno jeśli ślub zaplanowany jest latem, jak i w chłodniejsze dni. To jednak nie tylko wygoda, ale również dobry wygląd. Wszystko dlatego, że wełniany garnitur ślubny nie gniecie się i przez całą uroczystość, a także wesele, będzie dobrze leżał na panu młodym. Na pewno należy zrezygnować z garniturów wykonanych wyłącznie z włókien syntetycznych – to materiały, które nie „oddychają”, a przez to nie sprawdzą się w stroju, który trzeba będzie mieć na sobie przez, co najmniej, kilka godzin. Postawienie na klasykę nie jest trendem w garniturach ślubnych 2019, a raczej uniwersalną zasadą, która sprawdza się zawsze – bez względu na modę.

Garnitur ślubny – w stonowanych, stylowych kolorach

Klasyczne podejście do zakupu garnituru ślubnego powinno dotyczyć również wyboru koloru. Pole manewru w tym zakresie jest dość wąskie, a wybór powinien ograniczać się do trzech barw: granatu, szarości, ewentualnie brązu. Najbezpieczniejszym i najelegantszym wyborem jest garnitur ślubny w kolorze granatowym. Świetnie prezentuje się na fotografiach, zwłaszcza jeśli jest dyskretnie połyskliwy. Na ten aspekt trzeba jednak bardzo uważać, bo granica między eleganckim połyskiem a sztucznym błyszczeniem jest bardzo cienka. Bardzo modnym kolorem garniturów ślubnych w 2019 roku będzie na pewno szarość, w różnych odcieniach – od jasnego stalowego, do ciemnego grafitu. W teorii im jaśniejszy garnitur, tym mniej formalny. W praktyce, dużo zależy od kroju, wybranej koszuli i dodatków. Dobrze dopasowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów szary garnitur ślubny sprawdzi się bardzo dobrze na tę uroczystość. Ostatnim wyborem powinien być garnitur w kolorze brązowym. Jest on zdecydowanie najmniej formalny, a przez to również najmniej elegancki. Jeśli jednak ktoś dobrze czuje się w tym kolorze, a ślub ma mniej formalny charakter – na przykład jest to uroczystość cywilna na świeżym powietrzu – można rozważyć wybór garnituru ślubnego w tym odcieniu. Bez względu na kolor, garnitur ślubny powinien być gładki.

Smoking ślubny – elegancka alternatywa dla garnituru

Jednym z najgorętszych trendów męskiej mody ślubnej jest powrót do łask smokingów. W 2019 nic się w tym zakresie nie zmieni. Wręcz przeciwnie – smokingi będą tylko zyskiwać na popularności. Wszystko dlatego, że smoking jest najelegantszym typem stroju męskiego. O ile garnitur można założyć w wielu okolicznościach, o tyle smoking przeznaczony jest tylko dla wyjątkowych sytuacji. Taką, bez wątpienia, jest własny ślub. Wielu panów decyduje się na smoking właśnie po to, aby dodatkowo podkreślić doniosłość tego momentu i w jednej z najważniejszych chwil swojego życia prezentować się elegancko i z klasą. Smoking ślubny powinien być czarny ewentualnie granatowy. Najlepszym dodatkiem będzie natomiast mucha – bardzo ważne, aby była wiązana, a nie zapinana na guzik, lub – co gorsza – rzep. Zwieńczeniem całej stylizacji może być dyskretna, biała poszetka w brustaszy.

Smokingi i garnitury ślubne – trendy 2019, co wybierzesz?

Każdy pan młody, który szuka dla siebie garnituru ślubnego, lub smokingu (z ofertą męskiej mody ślubnej można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.lancerto.com/kolekcje/slub.html) powinien pamiętać o to tym, że mniej znaczy więcej. Prosty, ale dobrze skrojony i dopasowany do sylwetki garnitur, wykonany z wysokiej jakości wełny, to zawsze najlepszy wybór. Stylizację można nieco ożywić i nadać jej indywidualnego charakteru dodatkami – odpowiednim krawatem, poszetką, skarpetkami. Jeśli natomiast wybór padnie na smoking, trzeba dostosować się do dość sztywnych reguł, które obowiązują ten strój. W zamian można być jednak pewnym, że będzie się prezentować nienagannie, a stylizacja podkreśli wyjątkowy charakter uroczystości.