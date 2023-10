Modne płaszcze dla dziewczynek – zobacz, jakie są obecnie trendy

Modny płaszcz młodzieżowy dziewczęcy, czyli jaki?

Jednym z ostatnich trendów, które wychodzą na pierwszy plan, gdy ogląda się najnowsze dziewczęce płaszczewiosenne, jest powrót do stylu lat 50. Obszerne, duże, wywijane kołnierze, fasony sięgające za kolana oraz dwurzędowe zapięcia – to cechy charakterystyczne tego elementu garderoby. W tym sezonie wśród modnych propozycji znajdują się zwłaszcza płaszcze młodzieżowe utrzymane w ciepłej, piaskowej, beżowej tonacji. Całości dopełniają czarne guziki. Niektóre egzemplarze są dodatkowo przewiązane paskiem w talii.

Jakie dodatki komponować z modnymi płaszczami młodzieżowymi?

Ten rodzaj odzieży wierzchniej świetnie prezentuje się w zestawieniu z kapeluszem czy beretem, który chroni głowę przez jesiennymi chłodami. Do tak dobranego stroju fantastycznie wyglądają gładkie rękawiczki. Trencze utrzymane w stylistyce retro stanowią dość tradycyjną odsłonę, jeśli chodzi o jesienną stylizację dla najmłodszych.

Płaszcze wiosenne dziewczęce w modną kratę

Kto powiedział, że odzież wierzchnia dla dzieci musi być nudna i przewidywalna? Alternatywą dla całkowicie gładkich parek, kurtek i płaszczy są kolorowe, dodające optymizmu i energii okrycia utrzymane we wzór klasycznej kraty. Granatowo-zielone, ale też czarno-czerwone połączenia fantastycznie prezentują się jesienią, dodając niezwykłego klimatu każdej codziennej stylizacji. Bajecznie prezentują się do nich również spodenki czy spódniczki również utrzymane w tym wzorze. Oprócz klasycznych motywów na topie są także oryginalneprinty, które przywołują na myśl folkowe wzory lub nadruki inspirowane starą zabytkową porcelaną. Niektóre kolekcje zachwycają całkowicie abstrakcyjnymi, barwnymi deseniami, które powinny przypaść do gustu najmłodszym.

Płaszczyki dla dziewczynek o kroju oversize

W tym sezonie w sklepach nie zabraknie również płaszczy o kroju oversize. Przeskalowana forma nie tylko daje dużą swobodę ruchów, a więc codzienny komfort (na przykład w drodze do przedszkola czy szkoły), ale także świetnie się prezentuje. Część modeli swoją stylistyką nawiązuje wprost do lat 50. ubiegłego wieku, czarując wdziękiem z wyraźną nutą retro. Jeszcze tylko sznurowane trzewiki, beret i rękawiczki, aby zadać szyku na ulicach!

Czym się kierować, wybierając modny płaszcz dla dziewczynki?

Nie tylko wygląd i trendy powinny być brane pod uwagę podczas poszukiwania nowej odzieży wierzchniej dla dziewczynki. Liczą się także względy czysto praktyczne, gwarantujące komfort termiczny, wodoodporność odzienia oraz wygodę jego noszenia. Dlatego też podczas zakupów warto zwrócić uwagę na jakość materiału, krój płaszcza, a także na to, czy ma on wbudowany kaptur. Jeżeli nie, koniecznie będzie skompletowanie do niego nakrycia głowy, które dziecko bez większych protestów będzie chciało nosić. Istotnym aspektem wyboru nowej parki jest to, czy ma ona wbudowaną podszewkę oraz pojemne kieszenie na drobiazgi.