Nowoczesny rolnik stawia na innowacje. Sprawdź ciągniki przyszłości

Rolnik nie powinien stać w miejscu

Rozwój polega nie tylko na inwestowaniu środków finansowych, ale też na nieustannym zainteresowaniu zmieniającymi się trendami. To przeciwieństwo stania w miejscu – ciągła chęć dążenia naprzód w jasnym, konkretnym celu – stałego udoskonalania wykorzystywanych rozwiązań. Po osiągnięciu zadowalającego poziomu, nie można spocząć na laurach, bo nim się obejrzymy, zobaczymy tył pędzącego peletonu.

To, jak wspomnieliśmy we wstępie, dotyczy większości obszarów życia, a w ostatnich latach nasiliło się szczególnie w rolnictwie. Zapewne w dużej mierze przez dofinansowania z Unii Europejskiej, ale też z tego powodu, że przejmowane przez młodych ludzi gospodarstwa zyskują nową jakość!





Dostęp do części rolniczych - bez opuszczania gospodarstwa

Co nas czeka w przyszłości?

A skoro już wywołaliśmy temat, to warto wiedzieć, że przyszłość w rolnictwie rysuje się co najmniej “kosmicznie”. I co najważniejsze, nie mówimy tu o jakichś odległych latach, a o tym, co się wydarzy niebawem. Z tego powodu warto być na czasie, zgodnie z zasadą, że tylko rozwój i pęd do wiedzy, pozwala zyskać pozycję na rynku, stabilizację finansową i zadowolenie z dobrze wykonywanej pracy.





Ciągniki przyszłości - co o nich wiemy?

Zacznijmy jednak od mniej spektakularnego prototypu ciągnika, bo działającego za sprawą odnawialnych źródeł energii. Nie brzmi to rewolucyjnie, bo dostępne są już samochody hybrydowe czy elektryczne, jednak w rolnictwie te rozwiązania dopiero nadchodzą. Projektująca je i zamierzająca wprowadzić w niedalekiej przyszłości marka John Deere, wśród wielu zalet swojego ciągnika o nazwie Sesam wymienia przede wszystkim niski koszt eksploatacji, nieduże zużycie elementów maszyny oraz brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystkie te walory są warte uwagi, ale szczególnie ostatnia kwestia - wyeliminowania problemu spalin, wydaje się tu kluczowa. To między innymi z tego powodu, że wielu producentów boryka się z surowymi zaleceniami dotyczącymi emisji spalin. Ciągniki elektryczne skutecznie zakończyłyby ten temat.





Kolejny - autonomiczny ciągnik Case IH ACV - to już bardziej futurystyczna wizja rodem z filmów science-fiction. Sterowany i monitorowany za pomocą nowoczesnych systemów kontroli i bezpieczeństwa, nie potrzebuje do obsługi człowieka. Wedle twórców tego projektu, maszyna ma się przyczynić do zwiększenia wydajności rolnictwa na całym świecie, ale też wpłynąć pozytywnie na warunki pracy i kwestie ekologiczne.





Kolejny z ciągników przyszłości to NHDrive znanej i cenionej marki New Holland. Podobnie jak poprzednio opisywana maszyna, może wykonywać bez operatora wiele zadań - w dzień i w nocy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sam dociera na pole i bezproblemowo porusza się po wewnętrznych drogach w gospodarstwie. Odmiennie jednak niż Case IH ACB, ciągnik NHDrive został wyposażony w kabinę, bo obecność operatora może być przydatna do wykonywania niektórych zadań (jak np. prace transportowe z dużą prędkością).

Brzmi to zachęcająco, ale żeby nie przegapić tego, co najważniejsze, warto śledzić trendy, interesować się rozwojem rolnictwa, starając się wprowadzić niektóre nowinki do własnego gospodarstwa.