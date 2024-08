Prasy Case IH – czym się wyróżniają i który model prasy zwijającej wybrać?

Prasa zwijająca – co to takiego?

Prasa zwijająca, nazywana również prasą belującą lub prasą rolującą, to maszyna rolnicza, która zbiera i formuje materiał – np. siano lub słomę – w równe bale. Podbieracz wprowadza go do środka maszyny, a wałki, gumowe pasy czy kombinacje łańcuchów i wałków zwijają w walec w komorze prasowania. Prasy rolujące dzielą się na:

pasowe;

łańcuchowe;

walcowe;

łańcuchowo-walcowe.

Wykorzystuje się m.in. do zbioru zielonki, czyli paszy składającej się z zielonych części roślin.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze prasy zwijającej?

Ostateczny wybór prasy rolującej zależy od kilku różnych czynników – m.in.:

rodzaju oraz wielkości gospodarstwa – jeśli jest ono większe, wymaga również prasy o większej wydajności;

– jeśli jest ono większe, wymaga również prasy o większej wydajności; typu prasowanego materiału i jego ilości – przykładowo, do belowania słomy sprawdzają się prasy o dużej wydajności;

– przykładowo, do belowania słomy sprawdzają się prasy o dużej wydajności; mocy ciągnika rolniczego – duże prasy wymagają ciągników o mocy powyżej 100 KM, z kolei w przypadku mniejszych wystarczający jest pojazd 30- lub 50-konny.

Prasy zwijające Case IH – cechy charakterystyczne i kluczowe zalety

Jedną z najpopularniejszych marek produkujących prasy rolujące jest firma Case IH – amerykańskie przedsiębiorstwo należące do największych światowych producentów maszyn rolniczych. Każda prasa zwijająca Case IH to gwarancja solidnej, wytrzymałej konstrukcji i zaawansowanych technologii. Wyróżnia je też bardzo duża wydajność oraz niezawodność – są one w stanie znacznie usprawnić prace w polu, zachowując jednocześnie wysoką jakość beli. Prasy Case IH zdają egzamin w różnych gospodarstwach i w przypadku różnych rodzajów zadań.Ich wyróżnikiem jest m.in. zdolność do produkcji bel o większej gęstości, co wpływa na wydajność prac polowych. Co więcej, prasy rolujące producenta gwarantują niezawodny system owijania, który pozwala cieszyć się efektywnym prasowaniem niezależnie od stanu czy typu upraw. Warto wspomnieć również o systemie umożliwiającym monitorowanie i zmianę rozmiarów beli z poziomu kabiny ciągnika – zastosowano go w linii pras zmiennokomorowych.

Prasy zwijające Case IH – najpopularniejsze modele

Poszukując dobrej jakości prasy zwijającej, która ułatwi i przyspieszy prace polowe, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka konkretnych modeli marki Case IH – m.in. RB 344 czy RB 465.

Case IH RB 344

Prasa rolująca Case IH RB 344 to rozwiązanie odpowiednie do zbioru niemal każdej roślinnej uprawy, dostępne w wersji z rotorem podającym bądź tnącym z 15 nożami. Szeroki na 2 metry podbieracz gwarantuje w tym przypadku nie tylko efektywne, ale przede wszystkim skuteczne wykorzystanieprasy. Maszyna RB 344 formuje bele o dużym stopniu zgniotu bez względu na warunki polowe, a duża odporność na zużycie oraz bezproblemowa konserwacja czynią ją wyborem na lata. Nie bez znaczenia jest też intuicyjny interfejs operatora usprawniający całą pracę. Prasy z serii RB3 zapewniają ponadto dużą zwrotność, maksymalną przepustowość oraz ochronę walorów odżywczych pobieranego materiału. Bezkońcowy łańcuch prętowy sprawia, że prasa radzi sobie w każdych warunkach, a hydrauliczny mechanizm nawrotny rotora umożliwia zwiększenie wydajności pracy.

Case IH RB 465

Prasy zmiennokomorowe Case IH RB 465 to sposób na uzyskanie bel o idealnym kształcie i jednolitym, wysokim stopniu zgniotu, odpornych na wpływ czynników atmosferycznych. 5-rzędowy podbieracz ze wzmocnionymi palcami dokładnie zbiera materiał, a uchylna podłoga pozwala na likwidację zatorów tego materiału bez potrzeby opuszczania ciągnika.System podwójnego zgniotu pomaga natomiast zwiększyć masę bel – a to z kolei wpływa na ich mniejszą liczbę, czyli obniżenie kosztów.Łańcuchowy system napędowy i solidny wał prasy Case gwarantują ponadto długi czas eksploatacji prasy. Prasy Case IH RB 465 występują w wersji z tnącymi nożami bądź rotorem podającym – tak jak model wspomniany wyżej.

Powyższe propozycje – podobnie jak model Case IH 45 – to jedne z najpopularniejszych pras zwijających na portalu ogłoszeniowym Mascus. Serwis oferuje używane i sprawdzone prasy Case IH w atrakcyjnych cenach. Stojąc przed wyborem konkretnego rozwiązania, warto zatem sprawdzić ogłoszenia na rynku wtórnym – można w ten sposób trafić na przystępne rozwiązanie niegenerujące dużych kosztów.