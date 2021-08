Przykłady nazw firm

Nazwa dla firmy budowlanej

Popularnym przykładem tworzenia nazw dla firm budowlanych jest stosowanie przyrostka/przedrostka -bud. Taki skrót od słowa “budować” w połączeniu z innym słowem, bądź inną sylabą tworzy nazwę wskazującą obszar działań firmy. Tworzenie tego typu nazw jest bardzo często spotykanym zjawiskiem. Jednak wybierając nazwę dla firmy nie należy kierować się tylko i wyłącznie takim nazewnictwem. Wielu przedsiębiorców tworzy nazwę w unikatowy sposób, który bezpośrednio nie wskazuje na działalność prowadzonej firmy. Sposobem nazewnictwa firmy budowlanej jest również zamieszczanie fraz związanych z działalnością. W taki sposób może powstać nazwa typu Firma Budowlana. Jest to dozwolony rodzaj tworzenia nazwy, ale jeśli chcesz wyróżnić się na rynku branżowym, warto abyś dodał unikatowe i niepowtarzalne oznaczenie.

Nazwa dla firmy transportowej

Tendencją tworzenia nazwy dla firmy transportowej jest zastosowanie morfemu trans. Przedsiębiorcy dodają to słowo do początkowej bądź do końcowej części swojego oznaczenia. Jest to często spotykane nazewnictwo, które bezpośrednio wskazuje odbiorcom usługi działanie prowadzonej firmy. Mimo, że jest to dosyć popularny sposób nazywania firmy, przedsiębiorcy skupiają się na zupełnie innym nazewnictwie. Przeważnie stosowane są słowa dopasowane do działalności i kojarzące się z ruchem, przemieszczaniem się oraz podróżowaniem. Tego typu nazwy z pewnością mają większą szansę na wyróżnienie się na rynku branżowym i pozyskanie coraz to większej liczby klientów.

Nazwa dla sklepu odzieżowego

Trendem w tworzeniu nazw dla sklepów odzieżowych jest zastosowanie damskich imion. Jest to w pewien sposób możliwość na stworzenie ładnej nazwy dla sklepu, ale z pewnością nie wyróżni go od innych sklepów działających w tej branży. Tego typu nazwa nie przekazuje odbiorcy informacji na temat działalności. Dobrym pomysłem na stworzenie odpowiedniej nazwy dla sklepu odzieżowego jest zawarcie słów związanych z odzieżą. Można również pokusić się o nazwanie sklepu zgodnie z grupą docelową. Dzięki temu odbiorcy będę wiedzieli, że to właśnie do nich kierowana jest oferta sklepu. Niespotykana i intrygująca nazwa zwróci uwagę klientów, którzy z zaciekawieniem przekroczą próg sklepu w celu sprawdzenia asortymentu Twojego sklepu. Tworząc nazwę dla sklepu nie zawsze należy kierować się poważnym sposobem nazewnictwa. Można również użyć żartobliwego określenia. Jednak należy wszystko dokładnie przemyśleć i dopasować do prowadzonej działalności.

Nazwa dla firmy elektrycznej

Sposobem tworzenia nazwy dla firmy elektrycznej jest zastosowanie słowa “elektronika”, które jest modyfikowane, tworząc w ten sposób różne warianty nazw. Ze względu na popularność tworzenie tego typu nazw, przedsiębiorcy często mają problem z zarejestrowaniem swojej nazwy. Tworząc nazwę można również pokusić się o zawarcie w niej słów powiązanych z elektryką. Nazwa stanie się wyjątkowa, ale będzie bezpośrednio wskazywała na działalność prowadzonej firmy.

Nazwa dla firmy sprzątającej

Istnieje wiele możliwości tworzenia nazw dla firm sprzątających. Przedsiębiorca może połączyć wybrany epitet z innym słowem tworząc w ten sposób wyrażenie nawiązujące do działalności firmy. Inną metodą jest zastosowanie angielskich słów, które będą ukazywały charakter prowadzonej działalności. Jednak wybranie tego typu nazewnictwa może być ryzykowne. Nazwa stworzona z angielskich zapożyczeń może być niezrozumiała dla niektórych odbiorców, a przecież każdy przedsiębiorca chce, aby nazwa była czytelna i zrozumiała dla innych.

Niezależnie od tego w jaki sposób tworzona jest nazwa firmy, należy pamiętać, aby była unikatowa, atrakcyjna i poprawna językowo. Każda nazwa bez względu na branżę powinna być bezpieczna i spełniać swoje zadanie.