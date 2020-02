Samochód w abonamencie - na czym polega

Samochód na abonament - usługa dla każdego

Samochód w abonamencie to nic innego jak wynajem długoterminowy dedykowany klientom indywidualnym. W zamian za wniesienie stałej opłaty, czyli abonamentu, otrzymujemy do dyspozycji w pełni sprawny samochód na rok lub 2 lata. Warto również dodać, że wszelkie naprawy czy czynności konserwacyjne odbywają się w ramach abonamentu, a więc to nie my, lecz firma, z którą podpisujemy umowę, musi zadbać o to we własnym zakresie. Ponadto, w ramach opłacanego abonamentu, wliczone jest również ubezpieczenie OC, AC oraz NW.

Jak wynająć samochód na abonament?

Wynajęcie samochodu wiąże się z wypełnieniem szeregu formalności. Warto jednak wiedzieć, że znaczną część nich możemy wygodnie zrealizować przez internet. Na początek wybieramy firmę, czyli dealera, który oferuje tego rodzaju usługę. Następnie określamy, jaki model samochodu nas interesuje. W formularzu można również zaznaczyć rocznik, rodzaj silnika czy nawet typ opon oraz dodatkowe wyposażenie.Jednak na cenę abonamentu wpływa głównie limit kilometrów, które możemy przejechać w ciągu roku. Z reguły jest to ok. 10-20 tysięcy kilometrów. Jeśli więc potrzebujemy samochodu wyłącznie po to, aby dojeżdżać do pracy, będziemy mieli do dyspozycji nawet 55km dziennie. Warto dobrze przemyśleć tę kwestię, gdyż przekroczenie ustalonego limitu będzie się wiązało z dużymi opłatami za każdy przejechany nadprogramowo kilometr. Po wypełnieniu formalności i podpisaniu umowy samochód zostaje oddany do naszej dyspozycji. Naszym jedynym obowiązkiem będzie tankowanie paliwa i zgłaszanie ewentualnych usterek czy błędów.

Zalety używania samochodu na abonament

Jedną z największych zalet samochodu w abonamencie jest brak dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją samochodu i opłatami dotyczącymi ubezpieczenia. Obowiązuje nas bowiem tylko stała opłata miesięczna oraz koszt zakupu paliwa.

Fakt, że każda naprawa samochodu leży po stronie dealera, jest dużym udogodnieniem dla klienta, gdyż w przeciwieństwie do posiadania własnego samochodu, nie musi on szukać odpowiedniego warsztatu samochodowego czy wydawać pieniędzy na wymianę części.

Niewątpliwym atutem posiadania auta na abonament jest fakt, że praktycznie co roku możemy testować inne modele samochodu, co może w przyszłości być kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie swojego własnego samochodu. Po zakończeniu danego okresu umowy, możemy bowiem podpisać kolejną z nowym modelem samochodu.

Wady używania samochodu na abonament

Najczęściej wymienianą przez klientów wadą samochodu w abonamencie jest fakt, że płacimy miesięczne raty za samochód, który nigdy nie będzie naszą własnością.

Ponadto jako minus można uznać limit kilometrów, którym jesteśmy ograniczeni. Musimy więc kontrolować ilość przejechanych kilometrów, a jeśli mamy w planach dłuższą podróż zagraniczną, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

W wielu przypadkach dealerzy wymagają również wniesienia wpłaty własnej do wynajmowanego samochodu, która może wynosić nawet 10% wartości samochodu. Im wyższa wpłata własna, tym mniejsze raty miesięczne. Jednak dla wielu osób właśnie ten wkład początkowy bywa najbardziej problematyczny, gdyż wymaga przygotowania dodatkowych środków. W przypadku jednak, gdy nie dysponujesz wolną kwotą wymaganą w formie wpłaty własne, wnioskuj o pożyczkę online i uzyskaj wsparcie finansowe nawet tego samego dnia.







Samochód na abonament to doskonała opcja dla osób, które potrzebują pojazdu na co dzień i nie planują dalekich podróży. Wygoda, stosunkowo niska cena oraz brak dodatkowych kosztów serwisowych to atuty, które z pewnością doceni wiele osób.