Taryfy telefonu na kartę na przykładzie Orange – jak wybrać odpowiednią?

Rodzaje taryf Orange na kartę

Pierwsza z taryf, Zawsze bez limitu, to oferta, która zapewnia użytkownikowi pełną swobodę. Dzięki niej możesz korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów bez obawy o dodatkowe opłaty. Ta taryfa jest idealna dla osób, które korzystają z telefonu na co dzień i robią to naprawdę intensywnie.

Z kolei taryfa FREE to opcja dla tych, którzy nie potrzebują nielimitowanego dostępu do usług. W tej taryfie rozmowy oraz SMS-y są płatne – opłaty to 0,79 zł za minutę rozmowy oraz 0,79 zł za SMS. Jest to dobry wybór dla posiadaczy telefonów, którzy stosunkowo rzadko dzwonią, wysyłają SMS-y czy MMS-y – w tej taryfie płacisz za to, z czego faktycznie korzystasz.

W obu taryfach wielkość pakietu danych internetowych zależy od kwoty doładowania (co ważne doładowanie online lub w aplikacji Mój Orange pozwala zyskać dodatkowe gigabajty). Kolejna różnica między nimi polega zaś na czasie, na jaki doładowanie przedłuża konto – w taryfie Zawsze bez limitu ważność konta jest równa liczbie złotówek. Doładowanie za 5 zł przedłuża ważność konta o 5 dni, 10 zł na 10 dni itd., podczas gdy w taryfie FREE jest to kolejno 2 i 5 dni. Szczegóły na temat warunków można znaleźć na stronie https://doladowania.orange.pl/taryfy.

Zmiana taryfy w Orange na kartę

Jeśli Twoje potrzeby się zmienią, możesz łatwo przejść z jednej taryfy na drugą. Jeżeli na przykład zaczniesz korzystać z telefonu intensywniej, możesz zmienić taryfę z FREE na Zawsze bez limitu. Proces ten jest prosty i szybki. A jeśli nie wiesz, jaką taryfę masz obecnie, łatwo to sprawdzisz: wystukaj na telefonie kod *124*# i zatwierdź zieloną słuchawką.

Dopasowanie taryfy Orange na kartę do Twoich potrzeb

Wybór odpowiedniej taryfy zależy od tego, jak korzystasz z telefonu. Taryfa Zawsze bez limitu będzie odpowiednia dla osób, które wykorzystują telefon do częstych rozmów, wysyłania SMS-ów i MMS-ów i nie chcą martwić się o limity. Taryfa FREE z kolei jest korzystna dla tych, którzy rzadko dzwonią lub wysyłają SMS-y i chcą mieć pełną kontrolę nad wydatkami. Wybierz opcję odpowiednią dla siebie!