Wynajem rusztowań – czy to się opłaca?

Możliwość wypożyczenia rusztowania jest wygodna nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla wielu firm. Korzystają z niej zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy specjalizują się w pracach przy budynkach mieszkalnych. Konstrukcje są im niezbędne czasowo, w różnorodnych terminach i różnych lokalizacjach, zależnie od rodzaju aktualnie wykonywanych robót. W związku z tym brak odpowiedniego sprzętu w inwestycji firmy nie jest dla nich przeszkodą. Wynajem rusztowań najczęściej uwzględnia ponadto zatrudnienie ekipy fachowców, której członkowie odpowiedzialni są za montaż i późniejszy demontaż konstrukcji. Niezbędne w tym celu są również certyfikaty i atesty dopuszczające serwisantów do pracy z konstrukcjami. Cała konstrukcja musi mieć bowiem odpowiednią siłę udźwigu i dobrany do potrzeb system mocowań. Wynajmujący nie musi ponadto zajmować się kwestiami związanymi z logistyką, transportem rusztowania, sposobem jego przechowywania czy serwisowania. W ramach zamówionej usługi otrzymuje sprawny sprzęt, gotowy do użycia. Jest montowany przez fachowców i przekazywany do użytku zgodnie z instruktażem.

Wynajem rusztowań – na co zwrócić uwagę?

Zapoznając się z ofertą firm wynajmujących rusztowania, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Istotne są rodzaje rusztowań oferowanych na wynajem i to, od jakich producentów one pochodzą. Wszystkie produkty oferowane na wynajem powinny posiadać niezbędne atesty. To one umożliwiają ich dopuszczenie do prac w sektorze budowlanym i nie tylko. Dla większości osób, które interesuje wynajem rusztowań, istotne jest ponadto, by firma dostarczyła konstrukcję w określone miejsce we wcześniej ustalonym terminie. Samodzielny transport większości rusztowań jest bowiem problematyczny ze względu na ich rozmiary i ograniczone możliwości demontażu niektórych elementów. Firma KONSTRUKTA umożliwia nie tylko łatwy transport rusztowania w określone miejsce, ale również jego postawienie. Klient otrzymuje zatem gotową do użytku konstrukcję, powstałą na podstawie określonych wytycznych, wynikających z podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynajem rusztowań Kraków – firma KONSTRUKTA

W ofercie krakowskiej firmy KONSTRUKTA dostępne są od ręki lekkie, stabilne i bezpieczne dla użytkowników konstrukcje umożliwiające prace na wysokości. Największą popularnością cieszą się przejezdne rusztowania aluminiowe, które charakteryzują się mobilnością i łatwością użytkowania. W ofercie znajdują się ponadto rusztowania ramowe i modułowe, spełniające oczekiwania związane z różnorodną specyfiką wykonywanych prac (nie tylko remontowo-budowlanych). Rusztowania znajdujące się w ofercie wykorzystuje się podczas prac konserwatorskich, renowacyjnych, wykończeniowych. Z powodzeniem stosuje się je również w celu montażu estrad, scen, nagłośnienia, oczyszczania budynków czy mycia okien. Szeroki asortyment rusztowań daje wiele możliwości. Zastosowanie systemów uzupełniających pozwala na wykonanie niemal dowolnego kształtu konstrukcji, indywidualnie dopasowanego do budynku.

Usługę, jaką jest wynajem rusztowań, Kraków kieruje zarówno do klientów prywatnych, przedsiębiorców, jak i podmiotów zagranicznych. Wszelkie warunki konieczne do finalizacji zlecenia ustala się indywidualnie z każdym klientem. Przed wynajmem konieczne jest podpisanie umowy dzierżawy. W niej zawarte są takie informacje jak: termin i miejsce wykonania zlecenia, rodzaj wybranego rusztowania i elementów uzupełniających oraz szczegółowy zakres usługi. W firmie można również zamówić wycenę rusztowania, by przekonać się, czy usługa ta się opłaca. Średnia cena zależy głównie od wynajmowanego rusztowania i szczegółowych oczekiwań klienta. Podczas wyceny specjaliści biorą pod uwagę również parametry konstrukcji.

Ile kosztuje wypożyczenie rusztowania?

Stawka za wynajem różni się w zależności od lokalizacji wykonywanych prac oraz szczegółowej oferty każdej wypożyczalni rusztowań. Zależnie od tego, czy cennik usług uwzględnia ceny netto, czy brutto, konieczne może okazać się sprawdzenie ostatecznej kwoty wynajmu podczas indywidualnie zleconej wyceny. Ostateczna cena za wynajem zależy od rodzaju prac, terminu ich wykonywania, lokalizacji i szczegółowych oczekiwań każdego użytkownika. Decydując się na wynajem długoterminowy, możliwa zwykle staje się negocjacja ceny za dobowe wypożyczenie danej konstrukcji. Cennik wynajmu rusztowań różni się również zależnie od oczekiwanej lub maksymalnej wysokości roboczej i rozległości wybieranej konstrukcji, czyli jej podstawowej specyfikacji technicznej.

Cena wynajmu rusztowania w Krakowie – ile kosztują rusztowania w Krakowie? Większość klientów trafnie zauważa, że cena za wynajem jest zdecydowanie niższa niż koszt zakupu nowych konstrukcji od producenta lub nawet używanych rusztowań. Wynajmowany sprzęt niczym natomiast nie różni się od tego, który oferowany jest na sprzedaż. Ma on ponadto wiele na pierwszy rzut oka niezauważalnych zalet. Użytkownik nie serwisuje go samodzielnie i nie musi posiadać magazynu lub hali przeznaczonej na jego przechowywanie. Również gdy podczas eksploatacji dojdzie do awarii konstrukcji, za naprawę najczęściej zgodnie z umową odpowiedzialny jest właściciel sprzętu. Klient nie jest zatem narażony na ponoszenie dodatkowych kosztów, niewynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu.

Jakie rusztowania wypożycza się najczęściej?

Wynajem rusztowań dotyczy różnego rodzaju konstrukcji. W ofercie wynajmu firmy KONSTRUKTA znajdują się konstrukcje ramowe (zwane również rusztowaniami elewacyjnymi lub fasadowymi). Stosuje się je głównie podczas remontów i wszelkich prac budowlanych przeprowadzanych na zewnątrz budynków. Szczegółowe dopasowanie konstrukcji do obiektów zwłaszcza o nieregularnych i niepospolitych kształtach umożliwiają rusztowania modułowe. Dzięki złączom talerzykowym możliwe staje się ich zmontowanie w wiele rozmaitych modułów – stąd wzięła się również ich nazwa. Konstrukcje te spełniają wymogi rusztowań przemysłowych, dlatego najczęściej stosuje się je właśnie w tej branży. Pracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków umożliwiają rusztowania przejezdne aluminiowe. Posiadają zwrotne koła, dzięki którym możliwe jest ich dowolne przemieszczanie w poziomie. Popularne są nadal rusztowania warszawskie, charakteryzujące się szybkością montażu i demontażu. Łączniki łączą poszczególne elementy konstrukcji, umożliwiając jej osiągnięcie wysokich rozmiarów.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy i jakiego rodzaju rusztowania wypożyczenie najbardziej się opłaca. Cena wynajmu rusztowań jezdnych, elewacyjnych, modułowych i wielu innych zależy głównie od techniki i czasu wykonania założonych prac. Najbardziej opłaca się klientom wynajem długoterminowy, najmniej – dobowy lub na kilka dni. W niektórych przypadkach koszt usługi wylicza się na podstawie wysokości, na której ma zostać umieszczona platforma. W innych pod uwagę bierze się metraż. Relatywnie niskim kosztem klienci korzystają jednak z nieograniczonych możliwości konstrukcji, których nie muszą kupować na własność. Najczęściej kupno nawet wybranych elementów rusztowania wiąże się bowiem z wydatkiem rzędu kilku- lub kilkunastu tysięcy złotych, co dla większości osób stanowi nie lada inwestycję. Wypożyczyć można natomiast niemal każdy element konstrukcji. Wynajem uwzględnia bowiem możliwość najmu dodatkowych pojedynczych podestów, solidnych drabinek, a nawet siatek i plandek ochraniających.