10 rodzajów sushi, które warto znać – przewodnik dla początkujących

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z sushi w dużym mieście, np. we Wrocławiu, możesz czuć się przytłoczony(-a) różnorodnością rodzajów, składników i form podania. Poniższy przewodnik pomoże Ci zrozumieć podstawy, zapoznać się z najważniejszymi pozycjami i przygotować na kulinarne eksperymenty!

Podstawy: jak jeść i zamawiać sushi?

Zanim przejdziemy do konkretnych rodzajów sushi, warto znać kilka podstaw. Sushi tradycyjnie spożywane jest pałeczkami, jednak nikt nie zabroni Ci jeść go rękami – zwłaszcza jeśli to bardziej komfortowe. Sos sojowy wykorzystuj z umiarem, lekko maczając rybę (a nie ryż!) w jego powierzchni. Marynowany imbir służy do oczyszczenia podniebienia między kolejnymi kęsami, a wasabi dodaje się do smaku, choć wiele rolek i nigiri zawiera już jego subtelną nutę. W restauracjach oferujących sushi we Wrocławiu można również liczyć na pomoc obsługi i wskazówki szefa kuchni co do skomponowania zestawu.

Nigiri z łososiem

Nigiri to kwintesencja prostoty. Składa się z formowanej w dłoniach kulki ryżu (shari), na której spoczywa cienki plaster surowej ryby, najczęściej łososia. Ten rodzaj sushi doskonale oddaje subtelność i delikatność smaku. Łosoś jest miękki, maślany, lekko tłusty i niezwykle aromatyczny. To świetny wybór dla początkujących – pozwala poznać czystą esencję świeżego sushi bez zbędnych dodatków.

Futomaki z tuńczykiem

Futomaki to grube rolki, zazwyczaj o średnicy większej niż popularne hosomaki. W środku znajdziesz tuńczyka, który doskonale komponuje się z warzywami (np. ogórkiem, tykwą lub oshinko), ryżem i nori. Tuńczyk to ryba o bogatym smaku i mięsistej konsystencji. Futomaki z tuńczykiem są sycące, a zarazem przystępne w odbiorze, dzięki czemu początkujący z łatwością je docenią.

Futomaki z surowym łososiem

Wersja z surowym łososiem to doskonałe połączenie delikatnej, maślanej ryby z chrupiącymi warzywami i aromatycznym ryżem zaprawionym octem. To idealna propozycja dla początkujących, którzy chcą poznać nieco bardziej złożony smak, pozostając jednocześnie w bezpiecznych, klasycznych klimatach sushi.

Datemaki

Datemaki nie jest klasycznym sushi z rybą, lecz słodkim japońskim omletem (tamagoyaki) zwijanym na kształt rolki. Często występuje jako element zestawów bento. Choć mniej popularne w europejskich sushi barach, bywa dostępne w niektórych lokalach oferujących sushi we Wrocławiu. Datemaki to słodkawy akcent, który pokazuje, że kuchnia japońska to nie tylko surowa ryba, ale też bogaty świat różnych smaków i struktur.

Rolka warzywna (Vege maki)

Dla osób, które obawiają się surowej ryby lub po prostu jej nie jedzą, warzywne maki są świetną alternatywą. Najczęściej zawierają ogórek, awokado, marynowaną rzodkiew (takuan), tykwę lub inne sezonowe warzywa. Pozwalają zapoznać się z charakterystycznym smakiem zaprawionego ryżu i nori, bez konieczności eksplorowania morskich smaków.

Rolka w tempurze

Tempura to lekka, chrupiąca panierka, w której smaży się warzywa, owoce morza lub ryby. Rolka w tempurze łączy przyjemny chrupiący akcent z delikatnym wnętrzem sushi. Dla początkujących to ciekawy sposób, by posmakować sushi w bardziej „znanej” formie, przypominającej chrupiące kąski. Może zawierać krewetkę, rybę, a nawet warzywa w panierce.

Rolki z krewetką (Ebi maki)

Krewetki są często wykorzystywane w sushi, głównie w formie gotowanej lub w tempurze. Gotowana krewetka w rolce nadaje łagodny, słodkawy smak, idealny dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na surowe ryby. Krewetkowe rolki często stanowią bezpieczny punkt startowy dla początkujących.

Rolki z węgorzem (Unagi maki)

Węgorz (unagi) jest w Japonii ceniony za wyjątkowy smak i konsystencję. Grillowany i marynowany węgorz ma wyrazisty, słodko-słony posmak, który wyróżnia się spośród delikatniejszych ryb. Rolka z unagi to propozycja dla osób szukających bardziej intensywnych smakowych doznań i gotowych nieco wyjść poza strefę komfortu.

Rolka z tatarem (z łososia lub tuńczyka)

Tatar rybny, przyprawiony i drobno posiekany, to coraz popularniejszy dodatek do sushi. Łączy w sobie kremową konsystencję i intensywny smak świeżej ryby. Rolka z tatarem to propozycja dla smakoszy, którzy chcą spróbować czegoś nietypowego i bardziej wyrafinowanego niż standardowe plastry ryby.

Rolka futo (Futomaki z różnymi nadzieniami)

Klasyczne futomaki są grubsze i zawierają kilka różnorodnych składników. Mogą to być ryby, warzywa, grzyby shiitake, słodki omlet, a nawet owoce morza. To smakowa „bomba”, idealna do zapoznania się z bogactwem możliwości, jakie daje sushi. Rolka futo pozwala na eksplorowanie różnorodności i znalezienie własnych preferencji smakowych.

Bonus: sushi fusion

Sushi fusion to trend, który łączy japońską tradycję z zachodnimi pomysłami i składnikami. Można więc spotkać rolki z mango, serkiem śmietankowym, majonezem wasabi, truflami czy awokado. To pole do kulinarnych eksperymentów, idealne dla osób, które szukają niecodziennych połączeń smaków. W wielu lokalach oferujących sushi we Wrocławiu znajdziesz właśnie takie nietuzinkowe propozycje, które ciągle ewoluują w zależności od sezonowych produktów i kreatywności szefów kuchni.