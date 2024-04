Agencja SEO czy samodzielne pozycjonowanie strony?

Agencja SEO czy samodzielne pozycjonowanie - co będzie dla ciebie lepsze?

Nie ma wątpliwości, że pozycjonowanie jest skutecznym sposobem pozyskiwania klientów, poprzez zwiększenie widoczności strony w Google, jak i reklamę. W końcu link building służy nie tylko pozycjonowaniu, ale również jest pewną formą reklamy, którą umieszczamy na forach czy stronach zapleczowych. Zatem pozycjonując stronę, jednocześnie wykonujemy marketing szeptany, który jest skutecznym sposobem na pozyskanie klientów. Warto wiedzieć, że pozycjonowanie wymaga dużej wiedzy i sporo czasu, aby osiągnąć założone efekty. A efektem tym jest możliwie jak najwyższa pozycja w Google. Znalezienie się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwań sprawia, że na naszą stronę trafia wiele nowych osób, a część z nich stanie się naszymi klientami.

Agencje SEO są dobrym rozwiązaniem, jeśli posiadamy środki, które możemy przeznaczyć na pozycjonowanie. Koszt jest zależny od wielu czynników, między innymi od konkurencji, a także naszych oczekiwań. Średnie stawki abonamentowego pozycjonowania zaczynają się od około tysiąca złotych miesięcznie, przy umowie podpisywanej na rok. Oczywiście znajdziemy zarówno znacznie tańsze, jak i dużo droższe oferty, dlatego też warto poczytać opinie o danej firmie. Z reguły firmy, które wyżej się cenią osiągają lepsze rezultaty, chociaż nie zawsze tak jest. Warto unikać ofert taniego pozycjonowania, gdyż z reguły jest to pakiet linków, które są umieszczane na słabej jakości forach i stronach zapleczowych. Takie działania mogą wręcz obniżać pozycję naszej strony w Google.

Opłaty za pozycjonowanie mogą być duże dla początkujących przedsiębiorców, jednak pozwala to nam zaoszczędzić sporo czasu. Jeśli jednak chcemy samodzielnie zająć się pozycjonowaniem, musimy poznać zasady SEO marketingu, a także dowiedzieć się podstaw o działaniu algorytmów Google. Algorytmy te mają za zadanie pokazywać użytkownikom treści wysokiej jakości, i to właśnie na jakość Google zwraca szczególną uwagę podczas wyświetlania wyników wyszukiwania. Zatem absolutną podstawą jest optymalizacja strony pod kątem SEO, do czego przydaje się umiejętność formatowania strony i tworzenia wysokiej jakości treści. W treściach na stronie umieszczamy frazy kluczowe, linkowanie wewnętrzne, a także musimy zadbać o optymalizację na urządzeniach mobilnych. Uzupełnienie metadanych jest ważne, gdyż dane te wykorzystywane są przez przeglądarkę do katalogowania stron.

Jak zatem widzisz samodzielne pozycjonowanie nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać, jednak nie jest niemożliwe. Wiele osób osiąga sukcesy w samodzielnych działaniach marketingowych, a jest to duża oszczędność pieniędzy. Dodatkowo poznajemy zasady marketingu internetowego, co przydaje się w czasie rozwoju firmy. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że pozycjonowanie tak naprawdę nigdy się nie kończy, gdyż przerwanie działań otwiera drogę konkurencji na zajęcie naszej pozycji. Dlatego też wiele osób decyduje się na współpracę z agencją SEO bądź freelancerem zajmującym się pozycjonowaniem. Jeśli zdecydujemy się na to rozwiązanie, powinniśmy wiedzieć jak wybrać dobrego pozycjonera.

Jak wybrać dobrego pozycjonera?

Przede wszystkim nie powinniśmy się kierować ceną za usługi pozycjonerskie, a doświadczeniem i ofertą danego pozycjonera. Dwie osoby za tą samą cenę mogą oferować zupełnie inne rzeczy. Dlatego warto wziąć pod uwagę to jakie działania są uwzględnione w danej cenie. Skuteczne pozycjonowanie to nie tylko link building, ale również audyt strony, optymalizacja pod kątem SEO i dobór słów kluczowych. Dlatego też nie warto korzystać z kupowania samych linków, a ofert tego typu usług jest wiele. Z reguły serwsisy sprzedające linki pozycjonujące rozliczają się od ich ilości, przykładowo możemy kupić 100 bądź 1000 linków. Jednak sama ilość nie jest ważna, jeśli są to słabej jakości linki umieszczane na forach wypełnionych spamem. Skorzystanie z takiej oferty może nawet zaszkodzić naszej stronie, gdyż Google nałoży na nią karę, w postaci niższej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Źródło: pozycjonowanie.wroclaw.pl