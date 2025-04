Bestsellery ROMET w sklepie PROROWERY PUŁAWY: rowery elektryczne z dożywotnią gwarancją na ramę już od 5499 zł oraz rowery trekkingowe Gazela już od 1499 zł.

Gazela 6 Special – to jeden z wyższych modeli w tej serii, zaprojektowany z myślą o osobach, które szukają roweru na długie wyprawy i wymagające trasy. To w pełni wyposażony rower, który zapewnia wygodę nawet na długich trasach. Dzięki lekkości i wygodnej geometrii, Gazela 6 Special sprawdzi się zarówno w miejskim ruchu, jak i w trudniejszym terenie. Wyposażona w hamulce tarczowe oraz szerokie opony, zapewnia doskonałą kontrolę i bezpieczeństwo w każdych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości komponenty, takie jak napęd Shimano, zapewniają płynność jazdy, a amortyzowany przedni widelec gwarantuje komfort na nierównych nawierzchniach. Dodatkowo, model ten wyposażony jest w bagażnik, błotniki i oświetlenie, co czyni go idealnym wyborem na długie wycieczki.

Gazela – model podstawowy to rower trekkingowy, który doskonale nadaje się do codziennych dojazdów oraz rekreacyjnych wycieczek. Jest to opcja idealna dla osób, które szukają solidnego i przystępnego cenowo roweru na rowerowe ścieżki oraz lekkie tereny. Charakteryzuje się lekką, ale wytrzymałą ramą, solidnym osprzętem oraz wygodną pozycją do jazdy. Zastosowanie systemu hamulców V-brake zapewnia wystarczającą siłę hamowania w miejskich warunkach, a 28-calowe koła umożliwiają szybkie i komfortowe poruszanie się po utwardzonych drogach. Gazela w wersji podstawowej to także idealna opcja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rowerami trekkingowymi i szukają sprzętu do codziennych dojazdów.