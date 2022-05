książki dla dzieci

Wspólne czytanie to nie tylko znakomity sposób spędzania wolnego czasu, lecz także doskonała okazja na stworzenie stałych więzi rodzinnych pomiędzy potomstwem a rodzicami. Trzeba jednak pamiętać, aby książka była odpowiednio dobrana do wieku brzdąca, a także jego zainteresowań, hobby itp. Jak i co zacząć czytać dziecku?

Korzyści płynące z czytania książek dzieciom

Czytanie dziecku - oprócz pobudzania wyobraźni - stymuluje jego mózg oraz wpływa na poczucie humoru. Główni bohaterowie danych książek dla najmłodszych zawsze zmagają się z różnymi problemami, przeżywają wiele emocji i zazwyczaj sami muszą sobie radzić z trudnościami. Takie historie wręcz zachęcają maluchów do rozmów na temat uczuć ze swoimi rodzicami, co buduje między nimi więź emocjonalną. Wspólne czytanie bajek czy opowieści oraz oglądanie kolorowych obrazków pozwala pociechom lepiej zrozumieć otaczający ich świat. Proste ilustracje dają możliwość odkrycia wielu dotąd nieznanych ciekawostek. Dobra książka charakteryzuje się również tym, że wspomaga rozwój mowy oraz usprawnia pamięć malucha. Głośne czytanie dziecku bajki motywuje je do samodzielnego czytania, a także jest znakomitą rozrywką.

Maluchy bardzo często utożsamiają się z poznanymi w książce bohaterami i zwykle naśladują ich poczynania. Odpowiednie teksty pozwolą dzieciom wejść w świat pełen wielu życiowych sytuacji, nie zawsze radosnych i dobrych. Perypetie postaci literackich są w stanie nauczyć ich interpretacji i umiejętności przezwyciężania trudności, a także zapoznać brzdąca z zachowaniem prospołecznym, które z pewnością okaże się korzystne dla niego w późniejszym rozwoju.

Żaden komputer ani telewizja nie zaspokoi potrzeb emocjonalnych dziecka. Podczas czytania zwykle rodzice przytulają malucha, są bardzo blisko i zapewniają bezpieczeństwo - sprawia to, że dziecko czuje się kochane, a bliskość taty czy mamy daje mu poczucie ciepła i radości.

Czytanie w czasie ciąży

Wiele ciężarnych kobiet rozpoczyna czytanie swojemu maluszkowi już w okresie prenatalnym, zazwyczaj od 4. miesiąca ciąży - wtedy dziecko zaczyna odbierać z otoczenia różne dźwięki i odgłosy. Komórki mózgowe rozwijają się już w 6. miesiącu, zaś nieco później brzdąc jest w stanie rozpoznać melodię i barwę głosu. Czytanie dziecku, będącemu jeszcze w łonie mamy, buduje niesamowitą więź. Niektórzy również uważają, że "mówienie do brzuszka" ma ogromny wpływ na rozwój psychiczny maleństwa oraz pozwala mu zapamiętać głos najbliższych, a także wyłapać emocje czytającego. W trakcie trwania ciąży można opowiadać szkrabowi bajeczki, czytać swoje ulubione książki z dzieciństwa itp.

Pierwsza książka niemowlaka

Czytanie książek maluchowi może być codziennym rytuałem już od pierwszych dni jego życia. Niemowlaki czują się bezpiecznie, gdy przebywają w objęciach swoich rodziców, zatem warto wykorzystać ten czas i zacząć oswajać dziecko z lekturą. Jednak trzeba pamiętać, że brzdące do 3. miesiąca nie rozróżniają jeszcze kolorowych ilustracji, w związku z tym lepiej będzie opowiedzieć im bajkę lub przeczytać ciekawą rymowankę, aniżeli kupować bezużyteczne książeczki, zawierające barwne rysunki.

Kontrastowe książki będą znakomitym wyborem dla malucha od 3. do 6. miesiąca życia. Duże elementy o jaskrawych kolorach wspomagają przede wszystkim rozwój wzroku u dziecka, dzięki temu uczy się ono rozpoznawać barwy.

Niemowlę powyżej 6. miesiąca życia odbiera wiele bodźców z otoczenia i zwraca uwagę na różne dźwięki, co w głównej mierze stymuluje rozwój mowy. Przepełnione kolorowymi ilustracjami książeczki dźwiękonaśladowcze zawierają dodatkowo odgłosy zwierząt, postaci z bajek lub dźwięki instrumentów muzycznych, co jest wspaniałą zabawą dla malucha.

Dla nieco starszych dzieci (powyżej 6. miesiąca życia) najlepszym wyborem będą interaktywne egzemplarze, zawierające proste obrazki. Taka książka "opowiada" wiersze i rymowanki maluchom, które z biegiem czasu starają się powtarzać usłyszaną treść.