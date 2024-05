Porozumienie ponad podziałami czy handel stanowiskami? PO i PSL dogadały się w Świdniku z PiS

Po wyborach, które odbyły się 7 kwietnia wydawało się, że jakiekolwiek porozumienie można włożyć pomiędzy bajki. Komitet Wyborców Rodzina i Prawo (czytaj Prawo i Sprawiedliwość) zdobył 9 mandatów w 19-osobowej Radzie Powiatu. By mieć większość wystarczyło by dogadało się z jednym z dwóch radnych Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Ci, jednak nie byli zainteresowani utrwalaniem „rodzinno-biznesowych” powiązań w powiecie i mieście.

W sukurs zwycięzcom wyborów przyszli za to miejscowa Platforma Obywatelska i PSL. Szefowie lokalnych struktur podpisali „porozumienie nad podziałami”.

– Nie ma koalicji, a chęć podjęcia współpracy dla mieszkańców miasta i powiatu – tłumaczy Waldemar Białowąs, przewodniczący PO w powiecie świdnickim, który choć startował z „1” nie dostał się do Sejmiku Województwa Lubelskiego i dodaje, że można siedzieć kolejne pięć lat w opozycji, ale chyba lepiej coś dobrego w tym czasie zrobić dla mieszkańców.

– To koszmarny sen, z którego trudno się obudzić. Mogliśmy odsunąć PiS od władzy, a oni sprzedali się za kilka srebrników – mówi Mariusz Wilk, który dostał się do Rady Powiatu z Koalicji 15 Października. - Najciekawsze jest to, że PSL, który robi takie fikołki w Polsce, by wystarczył PiS żeby miała większość w powiecie. Inaczej sytuacja wyglądała w mieście. Żeby burmistrz Marcin Dmowski miał większość została „kupiona” także PO – dodaje.