Czy warto montować rolety w domu lub biurze?

Rolety - różnorodność wyboru

W ofercie sklepów z artykułami gospodarstwa domowego znajdziemy rolety o różnym wyglądzie i funkcjonalności. Plusem jest to, że możemy wybrać je spośród wielu wzorów i kolorów - tak, że każdy znajdzie coś pasującego do Jego wnętrza. Mamy rolety rzymskie, które posiadają piękne marszczenia, rolety dzień i noc, dzięki którym możemy regulować poziom wpadającego światła, a także takie dostosowane do okien dachowych. Nie ma okna, do którego nie da się dopasować tej odpowiedniej. Rolety cieszą oko domowników i zapewniają prywatność znacznie większą niż zasłony i firany. Posiadają także wygodny mechanizm, dzięki któremu nawet najmłodsi domownicy będą mogli je rozsuwać i zasuwać w zależności od potrzeb.

Rolety - praktyczne zastosowanie

W zależności od tego w jakim miejscu znajdują się nasze okna musimy dobrać do nich odpowiedni rodzaj rolet. Do okien wschodnich i północnych wystarczy proste rolety z cienkiego materiału, lub rolety dzień i noc, które mogą być stale półotwarte. Wszystko ze względu na to, że w tej części domu przez większość dnia wpada bardzo mało światła i nie musimy się przed nim ukrywać. Zupełnie inne rolety zamontujemy w oknach południowych i zachodnich. Tutaj najlepiej sprawdzą się takie, które mają warstwę silikonu w środku. Taka roleta nie przepuści nawet najmniejszych promieni światła. Jest to bardzo ważne, ponieważ szczególnie latem, zachodnio-południowe słońce potrafi dać się we znaki nie jednego z nas. Rolety powodują też to, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa o kilka stopni.

Sposoby montowania rolet

Możemy też rozróżnić rolety ze względu na ich sposób mocowania. Jedne wymagają wykonania specjalnych odwiertów - są trochę bardziej wymagające w montażu, ale mamy stuprocentową pewność, że będą z nami na wiele, wiele lat. Jeżeli nie chcemy wiercić okien zawsze możemy zamocować nieinwazyjne do ramy okienne. Taki rodzaj mocowania polega na przyklejeniu rolety, co nie osłabia absolutnie jej trwałości. W zestawie do montażu znajdują się specjalne uchwyty, które przytrzymują przyklejone elementy, co sprawie, że nawet przy gwałtownym szarpnięciu okna, rolety pozostają na swoim miejscu.

Podsumowując, rolety warto zamontować w naszych oknach. Są one produktem, które znajdzie zastosowanie odpowiednie dla każdego z nas. Niezależnie od tego, jaką roletę wybierzemy, na pewno będzie cieszyć oko i wzbogaci design naszego wnętrza.

