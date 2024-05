Czym się różni ERP do CRM?

Systemy ERP i CRM - na czym polega różnica między nimi?

Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że zarówno system CRM, jak i system ERP wspierają działanie przedsiębiorstwa i przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy, ale robią to w inny sposób.

Czym jest system ERP?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to platforma do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Może on składać się z wielu elementów, w tym posiadać wbudowany moduł CRM. Do innych możliwości systemu ERP zalicza się m.in.:

zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem (systemy WMS);

obsługę księgowości i rachunkowości;

wsparcie kadrowo-płacowe;

zarządzanie obiegiem dokumentów;

zarządzanie zasobami ludzkimi;

zarządzanie produkcją;

monitorowanie zapasów materiałowych i pracy w toku.

Zaletą większości systemów ERP jest to, że mogą być one wdrażane stopniowo i dopasowane do zmieniających się potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowo wdrożony system informatyczny pozwala na zarządzanie wszystkimi obszarami firmy z ujednoliconym pulpitem nawigacyjnym, który jest czytelny również dla pracowników nieposiadających specjalistycznych kwalifikacji.

Do czego służy oprogramowanie CRM?

Program CRM (ang. Customer Relationship Management) to narzędzie służące do zarządzania relacjami z klientami firmy. Systemu CRM można używać jako całkowicie odrębnej od ERP platformy lub jako jej części. Wdrożenie systemu CRM pozwala na:

ujednolicenie procesów marketingowych;

nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami;

wyszukiwanie nowych klientów (tzw. prospecting).

O ile z ERP korzystają głównie managerowie poszczególnych działów oraz osoby odpowiedzialne za kierowanie przedsiębiorstwem, po systemy CRM sięgają przede wszystkim działy sprzedaży i marketingowcy, którzy chcą zwiększyć efektywność działań reklamowych.

Systemy ERP a CRM. Co je łączy?

Zarówno program ERP, jak i CRM podpowiada obsługującemu go pracownikowi kolejność działań w danej sytuacji. Taka automatyzacja nie tylko ogranicza ryzyko błędu, ale zapewnia też terminowość poszczególnych działań. Optymalizacja procesów biznesowych zwiększa produktywność pracowników i pozwala lepiej wykorzystać ich kompetencje.

Oba systemy są często oferowane w chmurowym modelu Software as a Service. To elastyczne rozwiązanie, które pozwala na płynną skalowalność i ogranicza koszty związane z wdrożeniem nowej technologii.

Różnice między systemem ERP a CRM

Podstawowe różnice między obiema platformami dotyczą zasięgu działania. W systemach ERP chodzi o to, aby maksymalnie uprościć procesy, które dzieją się wewnątrz firmy. To może być wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowych, ocena produktywności poszczególnych elementów parku maszynowego czy planowanie projektów i tworzenie harmonogramów inwestycji. Dzięki wdrożeniu narzędzia ERP zarządzanie firmą staje się prostsze, ponieważ wszystkie istotne informacje dotyczące wyników biznesowych są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Wdrożenia CRM mają na celu stworzenie ekosystemu do komunikacji ze światem zewnętrznym i wyszukiwanie potencjalnych klientów. W ten sposób stworzysz kampanie marketingowe, dotrzesz do nowych grup odbiorców czy wyznaczysz progi efektywności dla poszczególnych managerów. Takie działania również optymalizują pracę przedsiębiorstwa, ale robią to niejako “od drugiej strony”.

Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, które z tych narzędzi będzie potrzebne w Twojej firmie? Niestety bez analizy modelu biznesowego, potrzeb i głównych trudności, które pojawiają się na co dzień, nie jest to możliwe. Jedne firmy pomogą potrzebować złożonego wielokierunkowego wsparcia w postaci systemu ERP. Innym z kolei wystarczy wyłącznie sam CRM.

W praktyce lepszym rozwiązaniem może okazać się wdrożenie ERP już od samego początku, ponieważ jest to znacznie bardziej złożone i uniwersalne narzędzie. Nic nie szkodzi, aby wyposażyć system w moduł CRM od razu lub na późniejszym etapie.

Który system dla firmy jest ważniejszy - ERP czy CRM?

Na pytanie o to, który system jest ważniejszy dla przedsiębiorstwa, trudno odpowiedzieć jednoznacznie. W rzeczywistości mogą się one uzupełniać, tworząc razem potężne i w pełni zintegrowane narzędzie do zarządzania biznesem.

Często jest tak, że dla małych firm większe znaczenie będzie miał CRM i zarządzanie relacjami z klientami, ponieważ taka platforma napędza sprzedaż i zwiększa zyski. Kiedy przedsiębiorstwo ustabilizuje swoją pozycję i szuka sposobu, aby dokonać np. ekspansji za granicę, warto rozważyć inwestycję w ERP, który zbiera dane i analizuje sytuację globalnie i z wielu kanałów jednocześnie.

Jak wybierać dostawcę oprogramowania do zarządzania firm?

Wiesz już, że oprogramowanie ERP zbiera dane i pomaga je analizować, a CRM zajmuje się obsługą klientów. Na rynku występuje wielu dostawców, którzy oferuję tego rodzaju rozwiązania. Jak w takim razie wybrać firmę, która zajmie się wdrożeniem systemów w Twoim biznesie?

