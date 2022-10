Jaką pomoc można uzyskać w kancelarii adwokackiej

Kancelarie adwokackie oferują pomoc, jak i profesjonalną obsługę w wielu zakresach prawa - w zależności od specjalizacji. Za przykłady można wymienić np. sprawy takie jak:

karne - obrona podejrzanych lub oskarżonych w procesach karnych, czy uzyskanie sprawiedliwego wyroku przez poszkodowanych,





rodzinne - rozwody, alimenty, dochodzenie, czy ustalanie kontaktów z dziećmi,





gospodarcze - bsługa prawna firm, opiniowanie umów, czy sprawy z zakresu prawa pracy itp.,





administracyjne - np. pozwolenia budowlane, czy postępowania przed inspekcją nadzoru budowlanego itd.

Warto wiedzieć, że prawnicy mogą reprezentować interesy swoich klientów we wszystkich rodzajach spraw, które zostały wymienione, jak i przed sądami wszelkich instancji. Tłumacząc bardziej wprost, można udać się do kancelarii z konkretnym problemem, który zostanie przekazany prawnikowi - specjalizującemu się w danej dziedzinie prawa.

Kancelarie adwokackie mogą również udzielać porad prawnych, jak też prowadzić mediacje pomiędzy zwaśnionymi stronami sporu, w taki sposób, który umożliwi rozwiązanie go, np. poza drogą sądową.

Co jeszcze warto wiedzieć

Oczywiste jest, że wizyta w kancelarii nie musi wiązać się od razu ze sprawą sądową. Możemy tutaj zasięgnąć porad prawnych, lub poprosić o przygotowanie pism procesowych, umów, testamentów i innych. Za podstawową usługę omawianych kancelarii uchodzi kompleksowe doradztwo w wielu dziedzinach.

Adwokat, a radca prawny

Na początku, warto dowiedzieć się, że są to dwa zawody. Otóż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze - "Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzonych opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, oraz występowaniu przed sądami i urzędami".

Zakres obowiązków radcy prawnego natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych obejmuje - "Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika, lub obrońcy".

Kim jest prawnik? Prawnikiem można uznać każdą osobę, która ukończyła studia prawnicze, zatem może nim być zarówno radca prawny, adwokat, sędzia, czy nawet prokurator, lub notariusz.

Warto wiedzieć, że np. radcowie prawni, oraz adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej. Co za tym idzie, poszkodowany klient radcy prawnego może uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń.

Podsumowanie

Jak widać, wizyta w kancelariach adwokackich nie zawsze będzie wiązać się z tym, że nasz problem będziemy rozwiązywać w sądzie. Okazuje się, że istnieją również inne skuteczne metody, które mogą w danej sytuacji pomóc. Warto również mieć na uwadze, co należy do obowiązków radcy prawnego, a co do obowiązków adwokata.

Na koniec, rada - najlepiej korzystać ze sprawdzonych kancelarii, gdzie pracują wykwalifikowani prawnicy! Doświadczony prawnik szansa do rozwiązania zaistniałego problemu!