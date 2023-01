Elegancki i funkcjonalny — odśwież lub stwórz aranżację salonu dopasowaną do Twoich preferencji

Z dbałością o komfort

Urządzanie salonu, bez względu na to, czy polega ono na tworzeniu całej aranżacji od podstaw, czy tylko na jej odświeżeniu, wcale nie musi być trudnym zadaniem. Wystarczy tylko do jego wykonania dobrze się przygotować, zaczynając od określenia własnych potrzeb i wymagań względem tej przestrzeni. Od czego zacząć? Z całą pewnością od zastanowienia się nad tym, jaką funkcję ma spełniać salon – czy ma on być wyłącznie miejscem odpoczynku i spotkań towarzyskich, czy też łączyć w sobie na przykład funkcję salonu i jadalni. Takie określenie roli tego pomieszczenia ułatwia dobór mebli, a więc najważniejszych elementów wystroju wnętrza. W pierwszym przypadku ich ilość w zasadzie można ograniczyć do kanapy i stolika kawowego wzbogaconych na przykład o pasującą do całej koncepcji witrynkę lub regał. W drugim zaś warto zatroszczyć się o to, by znalazł się w nim również efektowny stół wraz z pasującymi do niego krzesłami, przy którym będzie można gromadzić się podczas rodzinnych spotkań. Takie rozwiązanie zagwarantuje funkcjonalność dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

Z uwagą na kolor

Kolorystyka zastosowana we wnętrzu ma ogromny wpływ na jego odbiór i wygląd. Dlatego tworząc aranżację salonu, warto skupić się na doborze kolorów poszczególnych elementów jego wystroju. Niekiedy kolorystyczny kierunek aranżacji wyznacza jej styl, jednak warto zadbać o to, by umieścić w niej te odcienie, które wywołują przyjemne skojarzenia i pozwalają uprzytulnić piękne wnętrze. Neutralne barwy są gwarancją eleganckiego wnętrza, stając się idealnym tłem dla mebli i innych dodatków, które dzięki nim prezentują się gustownie, a całość kompozycji wygląda luksusowo. Decydując się na ich zastosowanie, miłośnicy intensywnych barw wcale nie muszą rezygnować ze swoich preferencji. Mogą je bowiem zastosować we wnętrzu w formie kolorowych, eleganckich i gustownych dodatków: dywanów, ozdobnych poduszek, obrazów, donic i wielu innych ozdobnych detali. Takie rozwiązanie pozwoli stworzyć wysmakowaną, modną i efektowną aranżację nowoczesnego salonu.

Z troską o dobre samopoczucie

Aranżacja salonu powinna być stworzona w taki sposób, aby spędzanie w nim czasu stawało się prawdziwą przyjemnością zarówno dla ciała, jak i duszy. Nie może więc w niej zabraknąć detali, które pozwolą uprzytulnić piękne wnętrze. Należą do nich zarówno dobrej jakości meble, jak i luksusowe dodatki, takie jak na przykład okazałe, efektowne, miękkie i przytulne dywany, eleganckie ozdobne poduszki, nowoczesne, stylowe donice i wiele innych elementów wystroju. Umieszczenie ich we wnętrzu, sprawia, że staje się ono jeszcze bardziej komfortowe, a przy tym pięknie się prezentuje. Warto wybierać produkty cechujące się doskonałą jakością, wykonane z naturalnych materiałów, które są synonimem luksusu. Stoły wykonane z naturalnego drewna, wełniane, ręcznie tkane dywany, gustowne szklane lampy czy też jedwabne poduszki to produkty, które umieszczone we wnętrzu stają się jego ozdobą. Eleganckie i szykowne czynią z salonu luksusową strefę relaksu dla ciała i zmysłów.