Ewolucja odzieży hip-hopowej: od baggów, przez skinny jeans, aż po…baggy!

Od lat baggy jeansy kontra legginsy

Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy odzież hip-hop była synonimem luźnych fasonów. Baggy jeans, czyli spodnie tak szerokie, że często ledwo trzymały się na biodrach, rządziły ulicami. Do tego wielkie bluzy, T-shirty po kolana i obowiązkowo czapki z daszkiem – najlepiej tyłem. Inspiracja? Więzienny dress code, w którym więźniowie nosili zbyt duże ubrania bez pasków. Hip-hop szybko podchwycił ten look i uczynił go swoim znakiem rozpoznawczym.

W tamtych czasach kultowe marki streetwearowe takie jak: FUBU, Moro Sport, Eco, Clinic, czy Metoda były na absolutnym topie. Peja, Molesta, Tede, Paktofonika – wszyscy nosili się wtedy szeroko. Można było powiedzieć, że im więcej materiału, tym większy respekt na ulicy.

Od baggy do skinny – wielka rewolucja

Pod koniec lat 2000. przyszedł czas na zmianę. Moda hip-hopowa zaczęła skręcać w stronę bardziej dopasowanych fasonów. Spodnie stawały się coraz węższe, aż w końcu hip-hopowcy przekonali się do… skinny jeans! Brzmi jak herezja? A jednak! Lil Wayne, Kanye West czy Wiz Khalifa zaczęli eksperymentować z nowym stylem, łącząc go z trampkami i bardziej minimalistycznym lookiem.

Zmieniło się też podejście do kolorów – neonowe barwy, motywy galaxy czy geometryczne wzory zaczęły pojawiać się w hip-hopowych outfitach. Nie wszyscy byli zachwyceni tą zmianą, ale jedno było pewne – hip-hop przestał być modowo jednowymiarowy. Role trendseterów przejęły wtedy takie postacie jak Quebonafide, Żabson, czy Kaz Bałagane.

Powrót do korzeni – baggy znowu na topie

Moda lubi zataczać koło i właśnie to dzieje się teraz. Baggy wracają, ale w odświeżonej wersji. Nie są to już spodnie do ziemi, ciągnięte po chodniku, ale bardziej wyważone kroje – luźne, jednak z lepszym dopasowaniem. Współczesny streetwear łączy klasyczne szerokie fasony z nowoczesnymi materiałami i detalami.

Streetwear dzisiaj – miks wszystkiego

Obecnie odzież hip-hop nie trzyma się sztywno jednego nurtu. Możesz nosić oversize’ową bluzę i dopasowane spodnie albo odwrotnie – szerokie spodnie i przylegający T-shirt. Streetwear ewoluował w stronę wolności – ubierasz się tak, jak chcesz, i miksujesz style.

Rapowa moda zawsze była odbiciem ulicznych trendów i zmieniającej się kultury. Dziś każdy może znaleźć w niej coś dla siebie – bez względu na to, czy wolisz stare, dobre baggy, czy bardziej dopasowane kroje. Ważne, żebyś czuł się dobrze w swoim outficie niezależnie od sytuacji!