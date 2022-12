GAP fakturowy czy indeksowy? Czym się kierować przy wyborze?

Ubezpieczenie GAP – co to jest?

Zastanawiasz się nad leasingiem auta osobowego? A może zdecydowałeś się na kredyt samochodowy? Niezależnie od formy finansowania, przy zakupie pojazdu oprócz polisy OC i AC może Ci się przydać ubezpieczenie GAP (ang. Guaranteed Asset Protection), które zabezpiecza samochód przed spadkiem jego wartości w czasie. Zapewnia ono kredytobiorcy lub leasingobiorcy dodatkowe środki w razie niespodziewanej sytuacji, które może przeznaczyć np. na uregulowanie rat leasingowych lub kredytowych.

Kiedy należy zgłosić szkodę z ubezpieczenia GAP ? Po wypłacie odszkodowania z OC lub AC w związku z kradzieżą bądź szkodą całkowitą auta.

Warto wiedzieć: Ubezpieczyciel OC może orzec szkodę całkowitą pojazdu w momencie, gdy koszty naprawy samochodu przekraczają jego szacunkową wartość na dzień likwidacji szkody. Ubezpieczyciel AC może orzec szkodę całkowitą pojazdu w momencie, gdy koszty naprawy samochodu przekraczają określony procent wartości rynkowej pojazdu (ok. 70%) na dzień szkody.

Chcesz zabezpieczyć się przed spadkiem wartości pojazdu, gdy dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży samochodu? W PKO Ubezpieczenia nie tylko dostosujesz wariant ubezpieczenia GAP do swoich potrzeb, ale dodatkowo zadecydujesz o czasie trwania umowy.

Ubezpieczenie GAP indeksowe a fakturowe – różnice

Jest wiele wariantów ubezpieczenia GAP – do najbardziej powszechnych należą GAP indeksowy i GAP fakturowy. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Pierwszy z nich cieszy się popularnością przede wszystkim ze względu na swoją niską cenę, niezależną od długości umowy leasingowej. Jest to korzystne rozwiązanie dla klientów, którzy decydują się na wysoki wkład własny przy stosunkowo krótkim okresie leasingu. GAP indeksowy polega na wypłacie przez ubezpieczyciela kwoty odpowiadającej od 20 do 30% wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody (wysokość odszkodowania zależy od warunków umowy).

GAP fakturowy to rodzaj ochrony, na który najczęściej decydują się właściciele fabrycznie nowych pojazdów. W przeciwieństwie do GAP Indeksowego, jego wysokość wynika z różnicy między ceną samochodu podaną na fakturze a ilością środków uzyskanych z OC lub AC bądź wartością rynkową auta na dzień szkody całkowitej albo kradzieży.

Kolejna różnica pomiędzy GAP Indeksowym a fakturowym dotyczy wysokości składki za ubezpieczenie. Ze względu na swoją specyfikę, pierwszy z nich nierzadko wiąże się z niższą składką, jednak może równocześnie oznaczać – w porównaniu do GAP fakturowego – niższą wysokość odszkodowania. Warto jednak pamiętać, że wysokość składki zależy od różnych czynników, m.in. wieku i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

GAP fakturowy i GAP indeksowy – jak kupić ubezpieczenie?

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie GAP nie jest obowiązkowe. To oznacza, że każdy leasingobiorca oraz nabywca nowego pojazdu, może samodzielnie zadecydować, czy potrzebuje tego typu ochrony.

Jak można kupić ubezpieczenie GAP? To proste – możesz zdecydować się na zakup podczas podpisywania umowy leasingowej. Chcesz wykupić GAP indeksowy dla aktualnie używanego auta? W PKO Ubezpieczenia wszystko załatwisz wygodnie z domu – wystarczy, że skontaktujesz się telefonicznie bądź mailowo z jednym z doradców PKO Leasing lub z doradcą PKO Banku Polskiego (z tej opcji możesz skorzystać, gdy pojazd leasingowany jest w PKO Leasing), a następnie zapoznasz się z przesłaną ofertą. Polisę otrzymasz po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.