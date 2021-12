Ile kosztują psy popularnych ras? Pomerianian, york, labrador?

W związku z tym, że najdroższe rasy psów są zarazem tymi najrzadziej spotykanymi, na ich zakup często musimy bardzo długo czekać. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta – hodowli zajmujących się elitarnymi rasami jest zwykle zaledwie kilka (czasem nie ma ich w ogóle, w związku z czym szczeniaka trzeba sprowadzać z zagranicy).

Chętnych na niespotykane, oryginalne psy jest zaś wielu. W przypadku popularnych ras, takich jak labrador, golden retriever czy mops, ceny zwykle są niższe, a szczenięta są łatwiej dostępne.

Najdroższy pies świata – ile kosztuje pomeranian, czyli szpic miniaturowy?

Pomeranian to rasa, która powstała na skutek skrzyżowania szpica torfowego ze szpicem kontynentalnym. Psy tej rasy prezentują się niczym żywe przytulanki – są to niewielkie, puszyste kulki z bystrymi, wesołymi oczami oraz spiczastymi kufami. Charakter szpiców miniaturowych idzie w parze z ich przyjaznym wyglądem. Psy te są bardzo towarzyskie, wesołe, chętne do zabaw i uczuciowe. Z łatwością uczą się nowych sztuczek, chętnie reagują na komendy wydawane przez opiekunów.

Pomeraniany w ostatnich latach zyskały ogromną popularność dzięki mediom społecznościowym. Najsłynniejszym przedstawicielem rasy jest Boo – czworonóg, który podbił serca milionów internautów. Ile kosztuje piesek Boo, czyli szpic miniaturowy? Cena szczeniaka wynosi od 2000 do 7000 złotych.

Psy małych ras – ile kosztuje york, shih tzu?

Psy małych ras popularne są przede wszystkim wśród osób, które żyją w niewielkich mieszkaniach – nie wymagają one ogromnych przestrzeni czy podwórek, na których mogłyby spożytkować swoją energię.

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się zwłaszcza yorki – zarówno krótko, jak i długowłose. Co ważne, rasa ta, pomimo niewielkich rozmiarów, wyróżnia się silnym charakterem i temperamentem. Yorki lubią dominować, próbują podporządkowywać sobie właścicieli i inne zwierzęta domowe. Pomimo tego, są one bardzo towarzyskie, wesołe i uczuciowe. Ile kosztuje pies york? Przeciętna cena to około 2500 złotych za szczeniaka.

Shih tzu to rasa, która stale zyskuje na popularności. Niewielkich rozmiarów pieski zachwycają przede wszystkim swoją długą, jedwabistą sierścią w kolorze białym, czarnym lub biało-czarnym. W przeciwieństwie do temperamentnych yorków, shih tzu wyróżniają się spokojnym, zrównoważonym charakterem. Są to psy łagodne i pozbawione agresji, lecz nieco zdystansowane – lubią kroczyć swoimi ścieżkami i nie są przesadnie towarzyskie. Ile kosztuje pies shih tzu? Cena szczeniaka to około 2000 złotych.

Psy ze średniej półki – ile kosztuje labrador lub golden retriever

Labrador i golden retriever to psy blisko ze sobą spokrewnione. Różnią się od siebie przede wszystkim szatą.

Labrador retriever to pies o krótkiej sierści, występującej w trzech wariantach kolorystycznych: biszkoptowym, czekoladowym i czarnym.

Golden retriever to rasa o długiej sierści, która występuje jedynie w kolorze kremowym (o różnym natężeniu – od niemalże białego po złoty). Obydwie rasy wyróżniają się średnią wielkością i zwartą, silną budową ciała.

Zarówno labradory, jak i retrievery, zyskały popularność dzięki niezwykle przyjaznym charakterom. Są one wyjątkowo lojalne, inteligentne towarzyskie, opanowane, spokojne, zupełnie nie przejawiają agresji. Ile kosztuje golden retriever lub labrador? Ceny szczeniąt wynoszą zwykle 1500-2000 złotych.

Pamiętaj! Jeśli decydujesz się na zakup psa z hodowli, upewnij się, że jest ona sprawdzona. Najlepiej jeśli jest zarejestrowna polskim Związku Kynologicznym. Niestety, internet pełen jest ogłoszeń dotyczących psów pochodzących z pseudohodwli. Listę sprawdzonych hodowli psów znajdziesz tutaj.

Najtańsza rasa psów – ile kosztuje pies ze schroniska?

Najtańszą, a przy okazji także najbardziej szlachetną opcją jest adopcja psa ze schroniska. W tego typu miejscach znaleźć można nie tylko kundelki, ale także rasowe zwierzęta, które zostały porzucone przez właścicieli lub odebrane z tzw. pseudohodowli.

Osoby, które chcą przyjąć pod swój dach psa ze schroniska, zwykle zobowiązane są do pokrycia opłaty adopcyjnej. Jej wysokość uzależniona jest od wieku psa (za szczenięta zwykle zapłacimy najmniej) i standardów przyjętych w danej placówce – może wynieść od 20 do 200 złotych.