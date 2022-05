Jak bezpiecznie kupić samochód używany?

I wtedy zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy kupić nowe auto, czy używane. Każda z opcji ma swoje wady i zalety. Jednak warto się nad tym naprawdę zastanowić. Auto używane może bowiem spełnić wszystkie nasze oczekiwania, które mu stawiamy. I na dodatek jest tańsze niż nowe. Jak kupić auto z rynku wtórnego, żeby nie żałować?

Sprawdzone i niezawodne samochody używane

Decydując się na kupno auta używanego, często obawiamy się, aby nikt nas nie wprowadził w błąd co do jego stanu technicznego i pochodzenia. Oczywiście, ryzyko zawsze istnieje. Jednak, jeśli chcemy kupić naprawdę sprawdzone i dobre auto używane, warto postawić na sprawdzone firmy zajmujące się sprzedażą aut. Zakup samochodu od osoby prywatnej zawsze bowiem obarczone jest ryzykiem jego faktycznego pochodzenia czy po prostu ukrytych wad pojazdu. Dlatego, jeśli planujemy kupić auto, a z sobie tylko znanych powodów, nie będziemy kupować nowego, warto skorzystać z usług salonu dealerskiego, który ma w swej ofercie nie tylko nowe, ale także używane samochody. Samochody używane z salonu to zawsze sprawdzone i dokładnie przebadane auta. A to oznacza nieporównywalnie mniejsze ryzyko niż w przypadku zakupu od prywatnej osoby. Kupując auto używane z salonu, możemy liczyć nie tylko na rzetelne informacje dotyczące historii i stanu pojazdu, ale także na gwarancję. Dzięki temu kupno takiego samochodu to naprawdę dobry interes.

Na co zwrócić uwagę kupując używane auto z salonu?

Przede wszystkim warto pamiętać, że takie auto nie jest nowe. Miało już pierwszego właściciela, a może nawet kilku. Dlatego nie oczekujmy, że będzie wyglądało, jakby wyjechało prosto z fabryki. Warto wziąć pod uwagę, że pewne elementy mogą być nieco zużyte, ale auto w 100% jest sprawne i zadbane. Kupując auto z rynku wtórnego, również kilka rzeczy warto sprawdzić, zanim zdecydujemy się na zakup. Przede wszystkim jego stan techniczny i kondycję podzespołów. O takie rzeczy należy zapytać sprzedawcę, który na pewno udzieli nam rzetelnych i prawdziwych informacji. Nie jest bowiem w interesie salonu dealerskiego, aby zataić wadę samochodu przed potencjalnym klientem, a poinformować go rzetelnie o ewentualnych mankamentach pojazdu. Poza tym warto też zapytać o przebieg, bezwypadkowość czy historię napraw. Kupując używany samochód od autoryzowanego dealera, masz po prostu pewność, że oferowane do sprzedaży auta są starannie sprawdzone, a jego stan odpowiada deklaracjom sprzedawcy. Dzięki temu wiemy, co kupujemy, w jakim stanie i od kogo.

Zalety kupna samochodu używanego z salonu

Rosnące ceny spowodowały kryzys na rynku motoryzacyjnym i ograniczenie dostępności samochodów. Dlatego ofert na samochody używane na rynku wtórnym jest w porównaniu z rokiem ubiegłym zdecydowanie mniej, a jeśli są, to często ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Jeśli więc chcemy kupić dobrej jakości auto z drugiej ręki i nie czekać na nie kilka a może kilkanaście miesięcy, warto kupić auto używane z salonu. W dobrym salonach dealerskich mamy ogromny wybór samochodów. I co najważniejsze, to samochody dostępne od ręki. Nie musimy więc czekać na jego sprowadzenie ani martwić się jego stanem. Takim dealerem, który specjalizuje się w sprzedaży aut nowych i używanych jest auto-wimar.pl. Salon zapewnia najwyższej jakości, sprawdzone i dostępne natychmiast samochody marki Skoda. Większość z oferowanych samochodów pochodzi z polskich salonów, co jest bardzo istotną sprawą dla klientów. Starannie sprawdzone pochodzenie oraz stan techniczny sprawiają, że na pewno w salonie grupy Auto Wimar Skoda Warszawa każdy znajdzie idealny model dla siebie. Tym bardziej że dealer posiada aż cztery salony na terenie Warszawy, zatem jest w czym wybierać. Salon oferuje także autoryzowane usługi serwisowe, popularnie zwane ASO, co zdecydowanie podnosi komfort korzystania z jego usług.