Jak poprawnie zmywać makijaż? Najważniejsze zasady

Demakijaż – 5 najważniejszych zasad

Oczyszczanie twarzy jest niezwykle istotnym etapem codziennej pielęgnacji. Podczas całego dnia na skórze zbiera się sebum, kurz oraz inne zanieczyszczenia. Do tego dochodzi makijaż. W efekcie skóra praktycznie nie oddycha. Pierwszym etapem, a właściwie przygotowaniem twarzy do oczyszczania, jest demakijaż, czyli usunięcie makijażu. Wbrew pozorom nie jest to wcale proste zadanie. Nieprawidłowo wykonany przyczynia się to powstania zaskórników, trądziku, a także przyśpiesza proces starzenia. W efekcie skóra traci jędrność, a cera staje się szara. Jak poprawnie zmywać makijaż? Przedstawiamy najważniejsze zasady.

Delikatne oczyszczanie

Pierwsza zasada mówi o tym, że prawidłowy demakijaż wymaga czasu, a nie siły. Zbyt intensywne zmywanie makijażu tylko pogorszy stan cery i może doprowadzić do podrażnień oraz zaczerwienienia skóry. Szczególnej subtelności wymaga demakijaż oczu. Pod żadnym pozorem nie trzyj powiek! Weź wacik kosmetyczny, nasącz go produktem do demakijażu, a następnie przyłóż do powieki, delikatnie dociskając. Nie pocieraj. Po kilku sekundach kosmetyk zacznie rozpuszczać makijaż. Wtedy delikatnie przesuń wacik po oku, aby zebrać pozostałości make-up i wszelkich zanieczyszczeń. Zmywając podkład, również rób to delikatnie. Nie pocieraj skóry, a wykonuj subtelne, koliste ruchy.

Dobierz odpowiednie kosmetyki

Podstawą prawidłowego demakijażu, jak i innych etapów pielęgnacji, jest wybór odpowiednich kosmetyków do rodzaju cery. Dzięki temu masz pewność, że produkt spełni wszelkie oczekiwania. Warto wybrać nie jeden, a kilka, ponieważ każdy kosmetyk pełni określoną funkcję. Obowiązkowym produktem do demakijażu jest płyn micelarny. Jego aplikacja jest banalna. Ponadto, nie podrażnia i jest wielofunkcyjny. Skutecznie usuwa nie tylko resztki kosmetyków, ale również sebum, brud oraz kurz, który zebrał się na twarzy w ciągu całego dnia. Płyn micelarny składa się z miceli, czyli mikro cząsteczek, łączących w sobie właściwości hydrofilowe oraz lipofilowe.

W praktyce oznacza to, że świetnie rozpuszczają makijaż i usuwają ze skóry zanieczyszczenia. Drugim preparatem jest tonik, który dość często jest traktowany jako synonim płynu micelarnego. Nic bardziej mylnego! Tonik to kosmetyk, który przywraca prawidłową równowagę kwasowo-zasadową oczyszczonej już skóry. Stosuje się go po użyciu płynu micelarnego.

Wybierz odpowiedni olej

Olej to jeden z najlepszych sposobów na pozbycie się makijażu. Przez wiele lat ludzie wierzyli, że oleje nadają się tylko do cery suchej. Całe szczęście to mit! Olej można stosować bez względu na typ cery. Należy tylko dobrać go do jej rodzaju. Przykładowo, dla cery tłustej najlepiej sprawdzi się olej jojoba, z pestek malin oraz konopny. Z kolei cera mieszana dobrze znosi olej z czarnuszki, z pestek truskawek oraz ze słodkich migdałów. Dla cery suchej najlepszym rozwiązaniem jest olej z awokado, arganowy i olej z dzikiej róży.

