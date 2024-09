Jak urządzić elegancki salon?

Pokoje dzienne zwykle są jasne i przestronne. Dzięki temu można w nich wygodnie zmieścić zestaw wypoczynkowy, stół kawowy, a także praktyczne szafki i komody. W eleganckim salonie warto postawić na meble stylowe, które dodadzą wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Co jeszcze powinno znaleźć się w pokoju dziennym, aby zawsze doskonale się prezentował?

Modny salon w stylu klasycznym – pomysły i inspiracje

W eleganckim salonie urządzonym w stylu klasycznym możesz sobie pozwolić na wyraziste akcenty kolorystyczne i niebanalne dodatki. Świetnym wyborem do takiego pomieszczenia będą meble stylizowane na antyki wykonane z drewna i obite efektowną tapicerką, która swoim designem nawiązuje do stylu barokowego lub ludwikowskiego. Kanapa sofa Chesterfield XXL wykończona welurem, elegancki rzeźbiony fotel czy też ludwikowski stolik kawowy z pięknymi zdobieniami, to propozycje, które odmienią każdy salon i wprowadzą do wnętrza odrobinę luksusu.

Stylowe meble doskonale komponują się z drewnianym parkietem, sztukaterią na ścianach i na suficie oraz innymi elementami, które często zdobią salony urządzone w stylu klasycznym. Będzie to idealny wybór dla osób, które lubią otaczać się oryginalnymi meblami o niebanalnym designie. Tego rodzaju wyposażenie wnętrz wykonuje się z wysokiej jakości drewna, które jest niezwykle trwałe, odporne na uszkodzenia i upływ czasu. Krzesła stylowe, fotele i kanapę do eleganckiego salonu możesz łatwo dopasować do swoich upodobań poprzez wybór odpowiedniej tapicerki.

Elegancki salon – jak dobrać kolory?

W eleganckim salonie dobrze sprawdzają się zarówno jasne, jak i ciemne kolory. Mocniejsze akcenty kolorystyczne warto wybrać, aby zrównoważyć wyrazisty design foteli stylowych. Luksusowe masywne meble będą dobrze współgrały ze ścianą w kolorze bordowym, granatowym lub butelkowej zieleni. Bardzo ciekawie prezentują się również ciemne odcienie brązu, grafit i antracyt, który dodaje wnętrzu głębi i przytulności.

Drewniane krzesła stylowe do salonu będą także doskonale komponowały się z eleganckim dywanem lub wykładziną. Dywan może być jednokolorowy lub ozdobiony wzorem dopasowanym do wzoru tapicerki mebli wypoczynkowych. W eleganckim salonie dobrze sprawdzą się również dekoracje w postaci luster, kryształowych pater i wazonów. W rogu pomieszczenia możesz umieścić stojący, drewniany zegar wyposażony w mechanizm z wahadłem, który wybija pełne godziny i połówki.

Meble stylizowane na antyki to absolutny must have dla miłośników ponadczasowej elegancji, klasycznych wnętrz i stylu retro. Fotele, krzesła, sofy i komody stylizowane na minione epoki są jedyne w swoim rodzaju, dzięki czemu Twoja aranżacja będzie oryginalna, szykowna i zjawiskowa. W takim wnętrzu wypoczniesz od trosk dnia codziennego i spędzisz udany czas w gronie najbliższych.